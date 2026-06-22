Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 22 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Vas a EE.UU. desde Chihuahua? Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales. Paso del Norte y Córdova de las Américas abiertos 24 horas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+