¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 22 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de lunes 22 de junio, las condiciones meteorológicas en el área metropolitana de Monterrey presentan cielo medio nublado en algunos sectores y nublado en otros. La calidad del aire se reporta como Aceptable en ocho estaciones de monitoreo y Buena en siete, de acuerdo con el reporte de las 8:00 horas.

Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado y temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados durante la tarde. Hoy se cumple el segundo día del verano 2026 y las condiciones del tiempo tienden a la estabilidad, con cielo soleado a medio nublado, pocas probabilidades de lluvia y temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados.

Para este lunes, la actividad de lluvias se concentra principalmente en el occidente, sur y sureste del país, debido al paso de las ondas tropicales 8, 9 y 10, que generan condiciones de inestabilidad y precipitaciones. Sobre el oriente y noreste del territorio nacional, un canal de baja presión se extiende desde Veracruz hasta el norte de Nuevo León, por lo que el aporte de humedad se mantiene y continuará generando jornadas con ambiente muy húmedo.

Continuarán lluvias en el resto de México

Se espera que la sensación térmica alcance entre 39 y 40 grados durante la tarde, con niveles de humedad cercanos al 50 por ciento.

Frente a las costas del Pacífico, lejos de Guerrero, una zona de inestabilidad con 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico continúa alejándose y adentrándose en el océano, sin representar riesgo para México. No obstante, permanecerá bajo vigilancia durante los próximos días. Por otra parte, en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México prevalecen condiciones de calma, sin expectativa de formación ciclónica durante los próximos siete días.

A lo largo de la semana se prevé que las temperaturas máximas en Monterrey se mantengan cercanas a los 35 grados, con cielos medio nublados y probabilidades de lluvia inferiores al 20 por ciento. A partir del viernes predominarán los cielos despejados, por lo que se espera una semana estable, calurosa y con escasas precipitaciones.