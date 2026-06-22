¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 22 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con Mauro Morales

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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¿Cómo estará el clima en Monterrey hoy? Cielo medio nublado y máximas de 35°C. ¡Descubre más sobre el pronóstico con Mauro Morales!

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