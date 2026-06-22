Aviso por Onda de Calor: Lista de Estados Afectados por Altas Temperaturas Hoy 22 de Junio 2026

Conoce aquí qué estados tendrán temperaturas extremas por una nueva ola de calor; así como recomendaciones para evitar complicaciones de salud

Calor en la Ciudad de México. Foto: N+Calor en la Ciudad de México. Foto: N+

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¡Alerta de calor extremo! Conoce los estados mexicanos que enfrentarán temperaturas de hasta 45°C. Aprende cómo protegerte y evitar complicaciones de salud.

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