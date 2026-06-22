Aviso por Onda de Calor: Lista de Estados Afectados por Altas Temperaturas Hoy 22 de Junio 2026

A pesar de las lluvias que han afectado al país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el inicio de una onda de calor que ocasionará altas temperaturas en varios estados hoy, 22 de junio de 2026.

Aquí en N+ te informamos qué entidades tendrán temperaturas extremas, de hasta 45 grados, de acuerdo con los pronósticos del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué es una onda de calor?

Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio:

Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.

Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación .

Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

Nueva onda de calor en México

El SMN advirtió que ayer inició una onda de calor con afectaciones en varios estados, la cual prevalecerá este lunes 22 de junio.

“Se pronostica ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste)”, alertó hoy.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (norte, centro y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos.

Adicionalmente, el Meteorológico expuso que el martes, miércoles y jueves continuará la onda de calor en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Calor también azota Europa

Cabe señalar que también el oeste de Europa registra afectaciones por un calor sofocante, que se recrudecerá a partir de este lunes, obligando al cierre de escuelas, la anulación de trenes y a una mayor vigilancia en los hospitales.

Según la agencia AFP, se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes.

Temperatures are set to climb across Europe on June 22, with a projected 40 degrees Celsius across parts of France https://t.co/pLw5HRoviU pic.twitter.com/RpLIDRh3zH — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Recomendaciones ante calor extremo

De acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las ondas de calor pueden elevar la temperatura por varios días consecutivos, provocando deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud.

Por ello, emitió recomendaciones para actuar antes, durante y después de estos periodos de calor extremo:

Antes: Prepárate para temperaturas extremas.

Mantente informado sobre los avisos de calor.

Asegura disponibilidad de agua potable.

Identifica espacios frescos o sombreados.

Revisa el funcionamiento de ventiladores o sistemas de enfriamiento.

Durante: Mantente hidratado y fresco.

Bebe agua simple con frecuencia, aunque no tengas sed.

Evita bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usa ropa ligera, de colores claros y protege tu cabeza del sol.

Evita actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Permanece en lugares frescos y ventilados.

Presta especial atención a niñas, niños, personas mayores y enfermas.

Después: Recupera y vigila tu salud.

Continúa hidratándote.

Reanuda actividades físicas de forma gradual.

Acude a revisión médica si presentas mareo, debilidad o fiebre.

Mantente atento a nuevos avisos de temperatura.

SPB