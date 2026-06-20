Detienen a Adolescente de 17 años en Bocoyna, Chihuahua; Habría Participado en Homicidio

Una menor de 17 años fue detenida en Chihuahua por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Bocoyna, donde la víctima fue golpeada y posteriormente decapitada.

Detenida MenorFoto: FGE

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Detienen a menor de 17 años en Bocoyna por posible implicación en decapitación. La Fiscalía de Chihuahua investiga este grave crimen. Conoce los detalles de este caso.

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