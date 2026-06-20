Detienen a Adolescente de 17 años en Bocoyna, Chihuahua; Habría Participado en Homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente de Chihuahua, detuvieron a una adolescente de 17 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio agravado cometido en el municipio de Bocoyna.

Las investigaciones ministeriales señalan que la adolescente habría participado junto con una mujer identificada como Lucía "N", de 53 años de edad, en el asesinato de Jesús A. C., ocurrido el 13 de diciembre de 2025 en la comunidad de Machogue Kawirare.

Según las indagatorias, la víctima fue golpeada con un palo al interior de un domicilio y posteriormente el cuerpo fue sacado al exterior, donde presuntamente fue decapitado.

Menor quedó a disposición de juez especializado

Tras su captura, la adolescente fue puesta a disposición de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, autoridad que determinará su situación jurídica durante la audiencia de formulación de imputación.

La Fiscalía informó además que la diversa coimputada, Lucía "N", ya había sido detenida previamente mediante una orden de aprehensión en la misma comunidad y fue vinculada a proceso durante mayo de 2026.