Hallan Envuelto en Cobijas Cerca de una Escuela en Lomas de Echeveste en León Guanajuato

La mañana de este lunes vecinos de la colonia Lomas de Echeveste, hallaron a una persona sin vida que estaba entre cobijas, cerca de una escuela primaria en León.

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Vecinos de Lomas de Echeveste descubren cuerpo sin vida cerca de una primaria. Policía y Fiscalía ya investigan. Conoce más sobre este caso.

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