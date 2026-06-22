Este lunes 22 de junio se realizó el hallazgo de una persona entre cobijas en calles de la colonia Lomas de Echeveste en León, Guanajuato.

Vecinos de las calles Alce con Bisonte fueron los que encontraron a la persona fallecida, por lo que llamaron al 911 para reportar el hallazgo.

Autoridades confirmaron el hallazgo de la persona sin vda

Elementos de Policía Municipal de León, desde su llegada, acordonaron la zona para confirmar lo que se había reportado. Paramédicos fueron solicitados para que corroboraran el fallecimiento de la persona localizada.

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Tras comprobar que se encontraba sin vida la persona entre las cobijas, se informó a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que arribaran a realizar las indagatorias necesarias.

Cerca de donde dejaron el cuerpo hay una escuela primaria

Cerca de donde se realizó el hallazgo se encuentra una escuela primaria, sin embargo, los hechos no causaron la suspensión de clases.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron quienes levantaron el cuerpo de la persona, quien se encuentra en calidad de desconocida.