Motociclista Muere y Menor Resulta Lesionada al Derrapar en en Purísima del Rincón Guanajuato

El conductor de una motocicleta falleció, después de derrapar cuando circulaba por el bulevar Benito Juárez en Purísima del Rincón, una menor de edad resultó ilesa en el accidente.

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Accidente mortal en Guanajuato: un motociclista pierde la vida tras derrapar en Purísima del Rincón. Una menor fue hospitalizada con heridas graves. Descubre los detalles de este suceso.

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