La tarde del pasado domingo, se registró un accidente en el bulevar Benito Juárez en Purísima del Rincón, Guanajuato.

Un motociclista derrapó cuando circulaba por dicho bulevar, lo que causó que cayera de su vehículo en donde iba también una menor de edad.

Menor fue trasladada a un hospital con heridas de consideración

Conductores que pasaban por el lugar, al percatarse del accidente, llamaron al número de emergencias 911 para denunciar los hechos. Al recibir el reporte, elementos de diversas corporaciones respondieron dirigiéndose al lugar señalado.

Paramédicos les brindaron atención médica, siendo la menor quien contaba con vida, por lo que fue trasladada a un hospital con heridas de consideración.

Conductor de la motocicleta fallece en el lugar del accidente

Sin embargo, el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales, por lo que fue cubierto su cuerpo. El bulevar tuvo que ser cerrado en ambas direcciones para que las autoridades pertinentes realizaran las indagatorias.

Personal del Servicio Médico Forense fue el encargado de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del motociclista para trasladarlo a Guanajuato a que le practique la necropsia de ley.