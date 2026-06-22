¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 22 de Junio las Garitas de Mexicali

¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 22 de junio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Cruzar por Mexicali puede ser un reto hoy. Conoce los tiempos de espera: hasta 2 horas en carriles normales. Revisa los reportes en vivo antes de salir.

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