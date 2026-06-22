Se Registra Explosión en Escuela de Prótesis Dentales en el Centro de Chihuahua

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, luego de que se reportara una explosión al interior de una escuela dedicada a la elaboración de prótesis dentales.

El incidente ocurrió sobre la avenida Independencia, casi en el cruce con la calle Progreso, donde elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y agentes viales acudieron tras el reporte del percance.

De acuerdo con los primeros informes emitidos por autoridades de emergencia, la explosión se originó en un horno utilizado para la elaboración de prótesis dentales dentro del instituto.

El hecho dejó como saldo dos personas lesionadas, un médico y una asistente, quienes recibieron atención médica por parte de paramédicos de URGE a bordo de una ambulancia en el lugar.

Tras la explosión, decenas de alumnos fueron evacuados de inmediato como medida preventiva, permitiendo que los bomberos ingresaran al inmueble para controlar la situación.

Evacuaron edificio y cerraron avenida Independencia

Elementos de emergencia realizaron el desalojo completo del edificio mientras se llevaban a cabo las maniobras para evitar mayores riesgos.

Las autoridades señalaron que el fuego generado tras la explosión fue mínimo y logró ser controlado rápidamente, evitando que se propagara hacia otras áreas contiguas del inmueble.

Durante varios minutos, agentes de la Policía Vial cerraron parcialmente la circulación sobre la avenida Independencia para facilitar las labores de atención a los lesionados y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.