Se Registra Explosión en Escuela de Prótesis Dentales en el Centro de Chihuahua

Una explosión registrada en una escuela de prótesis dentales en el centro de Chihuahua dejó dos personas lesionadas y provocó la evacuación de decenas de estudiantes sobre la avenida Independencia.

Movilización de cuerpos de emergencia en ChihuahuaFoto: N+

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Explosión en escuela de prótesis dentales en Chihuahua deja dos heridos y provoca evacuación masiva. Conoce los detalles del incidente en el centro de la ciudad.

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