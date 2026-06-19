En Guanajuato se han Atendido Alrededor de 300 Casos de Gusano Barrenador

De acuerdo a personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el estado de Guanajuato se han atendido alrededor de 300 casos este año.

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¡Alerta en Guanajuato! Se han atendido 300 casos de gusano barrenador en bovinos y perros. Conoce cómo se está manejando esta situación crítica.

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