En Guanajuato se han atendido alrededor de 300 casos de Gusano Barrenador en bovinos; a la fecha hay 71 casos activos, además se han encontrado decenas de caninos infectados.

El estado ocupa el decimocuarto lugar nacional de infecciones, relativamente esta muy por debajo de otras entidades federativas.

El tratamiento será primero para bovinos y perros callejeros

De acuerdo con el Delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Guanajuato, primero los bovinos y después los perros callejeros serán quienes recibirán tratamiento, al ser un foco de infección.

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Ya que al estar en la calle, las moscas pueden depositar los gusanos con mayor facilidad; autoridades cuentan con un reporte de alrededor de 50 perros con el gusano.

La mayoría de casos están en el norte del estado de Guanajuato

Es importante que los propietarios de ganado cuiden de sus animales para que se pueden recuperar en cuestión de días.

Tanto la SADER como el delegado explicaron que la mayoría de los casos activos y registrados en Guanajuato se concentran en municipios del norte y noreste de la entidad, como Xichú, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y algunos como Celaya con menos cantidad de casos.