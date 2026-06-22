¿Qué Pasó en Canadá Hoy? Neutralizan a Sospechoso Armado que Dejó varios Heridos en Montreal

El sospechoso armado que activó una alerta en Montreal fue neutralizado; el operativo dejó dos policías y un ciudadano heridos

¿Qué Pasa en Canadá Hoy? Montreal Activa Protocolo de Emergencia por Sospechoso ArmadoCalcomanía y carteles de la policía de Montreal vistos en un coche de policía, en Montreal. Foto: AP / Archivo

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