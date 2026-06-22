¿Qué Pasó en Canadá Hoy? Neutralizan a Sospechoso Armado que Dejó varios Heridos en Montreal
El sospechoso armado que activó una alerta en Montreal fue neutralizado; el operativo dejó dos policías y un ciudadano heridos
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El sospechoso armado que activó una alerta en Montreal fue neutralizado; el operativo dejó dos policías y un ciudadano heridos
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La Policía de Montreal (SPVM) informó que el sospechoso armado que mantenía en alerta al sector CDN fue neutralizado este lunes, aunque la operación continuaba en curso.
El incidente dejó dos agentes y un ciudadano heridos.
El sospechoso fue neutralizado por las autoridades.
Dos policías resultaron heridos durante el operativo.
Un ciudadano también resultó lesionado.
La operación policial seguía activa al momento del reporte.
Las autoridades pedían continuar evitando el sector CDN.
La alerta se activó horas antes tras reportes de un individuo armado y peligroso en la zona delimitada entre las vialidades CDN y McDonald, la autopista 40 y Queen Mary. Con el avance del operativo, el SPVM emitió una actualización:
"Un sospechoso ha sido neutralizado. Dos policías y un ciudadano han resultado heridos. La operación policial sigue en curso. Continúen evitando el sector."