¿Qué Pasó con la Megafarmacia? Sheinbaum Explica Si Está Funcionando

Este martes, 23 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que pasó con la Megafarmacia del Bienestar.

Cabe destacar que la Megafarmacia del Bienestar fue inaugurada en diciembre de 2023, por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se ubicada en Huehuetoca, Estado de México, y tiene capacidad para almacenar 286 millones de piezas de medicamentos.

¿Qué pasó con la Megafarmacia del Bienestar?

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que, en este momento, la Megafarmacia del Bienestar está funcionando en la zona centro del país.

"La Megafarmacia en este momento está funcionando, principalmente para la zona centro del país, ahí llegan medicamento y se distribuyen a la zona centro”, indicó la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que, en el caso de los medicamentos oncológicos, son para todo el país, llegan a la Megafarmacia y se distribuyen para los hospitales que atienden cáncer, del IMSS Bienestar.

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Con información de N+