¿Qué Pasó con la Megafarmacia? Sheinbaum Explica Si Está Funcionando

Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Megafarmacia del Bienestar

Megafarmacia del BienestarMegafarmacia del Bienestar. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum aclara el estado de la Megafarmacia del Bienestar: operativa y crucial para la distribución de medicamentos, especialmente oncológicos, en el centro de México.

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