¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 23 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Los canales de baja presión se encuentran alejados del noreste de México, por lo que la región atraviesa un periodo de estabilidad atmosférica que mantendrá bajas las probabilidades de lluvia durante varios días.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 23 de Junio de 2026

De acuerdo con el pronóstico, durante toda la semana las mañanas serán mayormente nubladas, siendo este el único momento del día en el que existirán posibilidades de precipitaciones. Sin embargo, conforme avance la jornada, las condiciones cambiarán a cielo soleado y las probabilidades de lluvia desaparecerán.

Durante la mañana de este martes 23 de junio, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se ubican entre los 23 y 26 grados centígrados, dependiendo del sector de la ciudad. Además, la calidad del aire se reporta como buena en las 15 estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en el área metropolitana, lo que favorece las actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Máximas de 33 grados para este martes

Para este martes se esperan condiciones de cielo soleado con temperaturas máximas cercanas a los 33 grados centígrados. Tras el amanecer nublado, las probabilidades de lluvia disminuirán completamente hacia el mediodía y durante la tarde. Asimismo, la humedad en el ambiente registrará cambios importantes a lo largo de la jornada.

Mientras que durante las primeras horas del día los niveles de humedad se mantendrán por encima del 80 por ciento, por la tarde descenderán hasta alrededor del 40 por ciento. Aun así, la sensación térmica continuará siendo superior a la temperatura ambiente. Este patrón de entrada de humedad prevalecerá durante los próximos días, manteniendo mañanas con nubosidad y tardes mayormente soleadas

Pronóstico del clima para el país

A nivel nacional, la Onda Tropical número 9 se localiza al sur de Oaxaca y Guerrero, generando lluvias en esa región del país. Asimismo, dos centros de baja presión en niveles altos de la atmósfera, unidos por una vaguada en altura, mantienen condiciones de inestabilidad concentradas principalmente en el centro, sur y oriente del territorio nacional.

Por otra parte, una zona de inestabilidad ubicada lejos de las costas del Pacífico presenta un 40 por ciento de potencial ciclónico. Las condiciones ambientales son favorables para que evolucione y se convierta en el siguiente ciclón de la temporada; sin embargo, se encuentra muy alejada de México y no representa ningún riesgo para el país.

En contraste, en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México, la presencia de polvo del Sahara inhibe la formación de ciclones durante los próximos diez días, contribuyendo además a limitar la actividad de sistemas tropicales en esa región.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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