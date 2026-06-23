Alertan por Fuertes Lluvias en Puebla: Estas Son las Medidas Preventivas que Debes Tomar

Derivado al pronóstico de lluvias en Puebla, habitantes se enfrentarán a posibles inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en caminos.

Medidas preventivas por fuertes lluvias en Puebla.Foto: N+

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Protección Civil advierte sobre lluvias intensas en Puebla y otros estados. Mantén tu mochila de emergencia lista y sigue las recomendaciones.

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