Alertan por Fuertes Lluvias en Puebla: Estas Son las Medidas Preventivas que Debes Tomar

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene alertamiento este martes y lo que resta de la semana por fuertes lluvias, en donde menciona al estado de Puebla por lo que se diferentes zonas se enfrentarán a posibles inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en caminos.

Autoridades pidieron extremar precauciones ante fenómenos hidrometeorológicos en los estados de: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas, Querétaro, Estado de México y Tabasco.

¿Lloverá el día de hoy martes en Puebla?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 23 de junio de 2026 se esperan lluvias muy fuertes con acumulados entre 50 y 75 milímetros al Sureste de Puebla, en el Sur y Oeste de Jalisco, en el estado de Colima, el Centro y Este de Michoacán y al Norte de Hidalgo.

Derivado a estas posibles tormentas se hace un llamado a la población pues podría haber incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones por lo que deben evitar cruzar corrientes de agua bajo cualquier circunstancia.

Recomendaciones de Protección Civil ante posibles lluvias e inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhorta a la ciudadanía a mantener limpias las coladeras, calles, pasos de agua y canaletas para prevenir estas acumulaciones de agua. También es importante revisar el plan familiar de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas destacan preparar mochila de emergencia, resguardar documentos importantes, identificar rutas de evacuación, ubicar refugios temporales y evitar cruzar por corrientes de agua.

Mochila de emergencia lista

Documentos resguardados

Ruta de evacuación identificada

Refugio temporal ubicado

Atención a avisos oficiales

Habitantes señalaron que tienen conocimiento sobre los protocolos de contingencia. Protección Civil también recomendó mantenerse atento a reportes oficiales, ya que las precipitaciones continuarán hasta el 27 de junio.

Con información de N+

MCS