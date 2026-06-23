¿Qué le Pasó a Luis Miguel? Reportan que Fue Dado de Alta: Este Es su Estado de Salud Actual

Tras semanas de incertidumbre, medios españoles reportan que Luis Miguel fue dado de alta en Nueva York. Conoce cómo fue su recuperación y su próximo destino.

que-paso-luis-miguel-reporte-dado-alta-estado-salud-hoy-23-de-junio-2026Foto: GettyImages

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Tras semanas de incertidumbre, Luis Miguel ha sido dado de alta en Nueva York. Su recuperación en México será en total privacidad.

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