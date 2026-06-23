¿Qué le Pasó a Luis Miguel? Reportan que Fue Dado de Alta: Este Es su Estado de Salud Actual

Después de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, llegan buenas noticias para los fanáticos de El Sol: medios españoles reportan que Luis Miguel ya recibió el alta médica del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, donde permanecía internado tras una intervención quirúrgica.

Luis Miguel fue operado y respondió favorablemente

De acuerdo con la revista Semana, el alta del cantante fue relativamente pronta gracias a su evolución favorable bajo la supervisión del cardiólogo español Valentín Fuster. El diario El Economista, a través de su portal Informalia, sumó su confirmación: el intérprete de "La Incondicional" ya abandonó el centro médico ubicado en Manhattan.

Según fuentes citadas por ese medio, cercanas al hospital, la intervención transcurrió sin complicaciones y Luis Miguel salió en buen estado. El siguiente paso para el cantante será trasladarse a México, donde continuará su recuperación en total privacidad.

Esta versión también coincide con lo publicado anteriormente por Semana, que aclaró que Luis Miguel se encontraba hospitalizado en Nueva York,y no en México, por compromisos profesionales, desmintiendo especulaciones previas.

Paloma Cuevas, su apoyo incondicional

La empresaria española Paloma Cuevas ha estado muy pendiente de la evolución del cantante durante las últimas semanas, dividiendo su tiempo entre Estados Unidos y España para acompañarlo mientras atendía también distintos compromisos familiares y profesionales.

Por su parte, personas cercanas a Michelle Salas también habrían manifestado preocupación por la salud del intérprete durante su estancia hospitalaria; según una fuente del entorno de la influencer, la hija del cantante siguió de cerca la evolución médica de su padre.

Una habitación acondicionada especialmente para él

Otro detalle que reveló Informalia tiene que ver con las condiciones en que Luis Miguel vivió su internamiento. El cantante no pudo ocupar la exclusiva suite destinada a pacientes de alto rango del Mount Sinai porque se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario estadounidense. Ante esa situación, el hospital habría acondicionado una habitación alternativa con las características solicitadas por el equipo del cantante para garantizar su privacidad y comodidad durante la recuperación.

Por el momento, ni el equipo de Luis Miguel ni el cantante mismo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. La información proviene exclusivamente de publicaciones españolas, por lo que se esperará confirmación de fuentes cercanas al artista.