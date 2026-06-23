Sheinbaum Niega que “Se le Cierra la Puerta” a Candidaturas Independientes para Elecciones 2027

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 23 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó "que se le cierra la puerta" a candidaturas independientes para las elecciones de 2027.

La presidenta destacó que se busca garantizar condiciones similares para todos los participantes del proceso democrático.

"No se le cierra la puerta a nadie, tan es así que están 4 partidos ahora buscando el registro y el INE tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para registrarse y participar en la elección de 2027", señaló.

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También, precisó que los requisitos específicos relacionados con las candidaturas independientes en algunos estados no son definidos por el Gobierno federal, sino por los congresos locales. En ese sentido, mencionó que cualquier inconformidad sobre las reglas vigentes debe dirigirse a las autoridades legislativas correspondientes.

Según explicó, la intención de las normas es que quienes busquen competir de manera independiente cumplan criterios semejantes a los exigidos a los partidos políticos de nueva creación. Como ejemplo, dijo que un partido recién formado no se puede aliar con otro hasta su segunda participación.

Sheinbaum insiste en que no haya nepotismo en elecciones

La titular del Ejecutivo federal reiteró su postura en contra de que los cargos públicos se hereden entre familiares y defendió las reformas impulsadas para evitar prácticas de nepotismo.

Recordó que promovió modificaciones constitucionales para impedir que una persona sea sustituida en un cargo de elección por un familiar cercano, ya sea cónyuge, hijos, padres, hermanos u otros parientes de hasta el cuarto nivel establecido en la ley.

FBPT