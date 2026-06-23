Sheinbaum Niega que “Se le Cierra la Puerta” a Candidaturas Independientes para Elecciones 2027

La presidenta afirmó que las candidaturas independientes no están excluidas para 2027

Elecciones 2027Jornada electoral de Coahuila el pasado 7 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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