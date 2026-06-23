Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 23 de Junio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 23 de Junio

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasCruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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Atención conductores: largas filas en las garitas de Tijuana este 23 de junio. La línea normal en San Ysidro tiene una espera de 2 horas 40 minutos. Infórmate antes de salir.

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