Habrá Cierres en Carreteras de Puebla por Manifestación de Transportistas ¿Cuándo y A Qué Hora?

El próximo 24 de junio la Alianza Mexicana de Transportistas AC (AMOTAC) anunció la manifestación y movilización nacional pacifica en las principales carreteras de las 32 entidades del país.

En un comunicado señalaron que la manifestación se debe a solicitudes no resueltas por parte de las autoridades, principalmente en materia de seguridad. Así lo aseguró en rueda de prensa Andy Rossini, Delegado de AMOTAC Puebla.

Lista de carreteras y autopistas que cruzan por Puebla que cerrarán este 24 de junio

El líder transportista aseguró que habrá una manifestación en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla, donde se ubican las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Las protestas iniciarán desde las 7:00 de la mañana.

Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Carretera San José Chiapa-San Salvador El Seco

Autopista México-Puebla

Vía Atlixcáyotl

Carretera Cholula-Huejotzingo,

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de Tehuacán

Vía Corta a Santa Ana

Autopista Amozoc Perote

La manifestación pacífica se llevará a cabo este miércoles y de no hallar solución a las demandas iniciará la marcha lenta en dirección al zócalo de la Ciudad de México en las unidades que operan.

¿Por qué la AMOTAC cierran las vialidades en los 32 estados del país?

En Puebla hay un pliego petitorio y se anunció que la movilización comenzará en San Pedro Cholula donde se va a congregar un contingente que machará con dirección a la autopista México-Puebla.

Entre las principales demandas se encuentran la inseguridad en carreteras, cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, estatales y municipales. Piden alto a las extorsiones en retenes federales y militares.

Exigen tarifas oficiales de operación obligatorias, trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dotación de placas y actualización de documentos y alto a la persecución del pequeño transportista, por mencionar las principales.

Con información de N+

JAPR