Habrá Cierres en Carreteras de Puebla por Manifestación de Transportistas ¿Cuándo y A Qué Hora?

La AMOTAC señala que se debe a solicitudes no resueltas por parte de las autoridades, principalmente en materia de seguridad.

La AMOTAC señala hay solicitudes no resueltas por parte de las autoridades.Foto: Archivo N+

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Transportistas de AMOTAC anuncian cierres en carreteras de Puebla por inseguridad y cobros excesivos. La manifestación pacífica inicia a las 7:00 am. Infórmate sobre las rutas.

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