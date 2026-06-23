Ola de Calor Deja Muertos y se Espera Rompa Récord de Temperatura: Mapa de Afectación en Europa

Este martes 23 de junio de 2026, una ola de calor mantiene a millones de personas de toda Europa expuestas a temperaturas extremas y excepcionalmente altas, por lo que en varias regiones se decretó alerta roja.

En la última semana, en Francia se registraron 40 muertes por ahogamiento, mientras los residentes buscaban aliviarse del calor abrasador. Pero las afectaciones también se registran en naciones como Italia, España y Reino Unido.

Según las proyecciones de la agencia climática de Naciones Unidas, en los próximos cinco años se batirán más récords de calor.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

En los últimos cuatro años, más de 200 mil personas en todo el continente fallecieron por causas relacionadas con el calor.

Las temperaturas por encima del promedio pueden provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

Francia, entre los países más afectados

Ante la previsión de temperaturas altas hoy, la Agencia Meteorológica Nacional Meteo France puso a 54 departamentos —aproximadamente la mitad del país—bajo alerta roja por la ola de calor.

Y es que se espera que las condiciones extremas duren al menos hasta el final de la semana, con máximas diurnas por encima de los 40 grados Celsius en muchas localidades.

“Se esperan nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año”, indicó la agencia.

De acuerdo con Meteo France, la ola de calor es excepcionalmente intensa y llega muy temprano en el verano, “pero su duración sigue siendo incierta”.

Ya se ha comparado con la registrada en agosto de 2003, cuando las temperaturas más altas en más de medio siglo causaron unas 15 mil muertes, muchas de ellas de personas mayores en apartamentos y residencias de ancianos sin aire acondicionado.

Sobre los decesos de la última semana, Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, dijo que las 40 personas que murieron por ahogamiento eran en su mayoría jóvenes.

Por el calor en el país, donde el aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, el transporte público y los eventos deportivos se han visto afectados.

Ola de calor azota Reino Unido

En Reino Unido, muchas escuelas informaron que cerrarían este martes y la circulación de trenes se vio interrumpida.

La Met Office, la agencia meteorológica británica, también emitió una alerta roja por calor extremo para miércoles y jueves, y las previsiones sugieren que podría batirse el récord histórico de temperatura diaria de junio.

Se espera que los termómetros ronden los 37°C en el sur de Inglaterra, con hasta 35°C en el sureste de Gales.

Ahora se prevé que el pico de la ola de calor sea el miércoles y el jueves, cuando las máximas podrían alcanzar al menos 39°C. Según la agencia meteorológica, las condiciones podrían aliviarse el viernes.

España e Italia también sufren por calor abrasador

De igual manera, varias zonas de España sufren las altas temperaturas.

La agencia meteorológica nacional, Aemet, emitió este martes alertas rojas por temperaturas de 44°C en el sur de Andalucía, así como avisos de que los termómetros alcanzarían los 40°C en las regiones de Cantabria y el País Vasco, en la costa atlántica norte y que normalmente registran temperaturas más frescas.

Rubén del Campo, meteorólogo de la agencia, refirió que últimamente España ha experimentado veranos cada vez más tórridos.

Dijo que las temperaturas van a seguir aumentando debido al cambio climático, a medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes, largas y se alejan de la ventana tradicional de julio y agosto.

Manifestó que el cambio climático impulsado por el hombre está calentando la atmósfera, tanto sobre España como en las aguas marinas circundantes.

Mientras que en Italia, el ministerio de salud declaró alerta roja en 15 ciudades, incluidas Milán y Roma, el martes, y dijo que el número aumentaría a 16 el miércoles.

Durante una alerta roja, el ministerio aconseja a las personas comer ligero, permanecer en el interior durante las partes más calurosas del día y rociarse con agua fresca.

Mapa de Afectación en Europa

La agencia de noticias Reuters compartió un mapa y un sitio especial donde se pueden ver las afectaciones de la ola de calor.

Heat map shows heatwave across Europe https://t.co/xNcI4hTJls — Reuters (@Reuters) June 23, 2026

Con información de AP, AFP y Reuters.

SPB