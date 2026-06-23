Ola de Calor Deja Muertos y se Espera Rompa Récord de Temperatura: Mapa de Afectación en Europa

El calor abrasador afecta varios países de Europa; autoridades de España, Francia y Reino Unido decretan alerta roja en varias zonas

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, ante ola de calor en Francia, el 23 de junio de 2026. Foto: ReutersLa gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, ante ola de calor en Francia, el 23 de junio de 2026. Foto: Reuters

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