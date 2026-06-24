¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 24 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 24 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 24 de junio de 2026, hay manifestantes a la altura de la colonia Lomas de Casablanca, acodaron retirarse a las 10:00 horas.

A las 11:00 horas: la vialidad se reabrió en Reyes Heroles.

Mientras que el martes 23 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 14:30 horas: La plaza de cobro de Tepotzotlán, registró carga vehicular en dirección a Querétaro, sin reporte de incidentes.

A las 09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 09:00 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección a la CDMX, por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM/ FBPT