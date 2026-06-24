¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 24 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Protestas y bloqueo en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México-QuerétaroProtestas y bloqueo en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: hoy 24 de junio, ¿cómo está el tránsito en la México-Querétaro? Infórmate con N+ y asegúrate de llegar a tiempo a tu destino.

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