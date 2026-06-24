Partidos del Mundial Mañana 24 de Junio 2026: Qué Juegos Pasan por TV En Vivo y Horarios

Ante la recta final de la Fase de Grupos, los países afianzan sus lugares en la Tabla de Posiciones de los dieciseisavos de final. En N+ te confirmamos qué partidos se jugarán este 24 de junio de 2026 en el Mundial 2026, sus horarios y en qué canales se transmitirán.

Sin duda, uno de los juegos más esperados por los mexicanos es el tercer partido del Tri del Vasco Aguirre, que en esta ocasión enfrenta a Chequia. Como dato curioso este país es una de las 4 naciones que cambiaron de nombre y se presentan con nueva nomenclatura a la Copa del Mundo 2026.

El partido México vs Chequia es uno de los partidos de esta semana que se transmitirá por TV Abierta. En una nota previa te adelantamos qué otros juegos podrás ver en Canal 5 la semana del 22 al 28 de junio de 2026, si aún no tienes contratado tu Plan ViX Pase Mundialista.

Partidos del Mundial Miércoles 24 de Junio 2025: ¿Quienes juegan y a qué hora ver los partidos en vivo?

Dado que a partir del próximo domingo se juegan los Dieciseisavos de Final, ya te explicamos qué selecciones han clasificado hasta hoy. Incluidas Francia y Noruega, cuyas figuras clave (Mbappé y Haaland) se enfrentan a duelo por el liderato del Grupo I.

Para que organices tus tiempos, te damos a conocer la agenda de partidos de este 24 de junio de 2026 que viene cargada con 6 partidos de los Grupos A, B y C. Así como sus horarios para ver desde México.

Suiza vs Canadá.

Horario: 13:00 horas.

Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

Bosnia y Herzegovina vs Catar.

Horario: 13:00 horas.

Estadio de Seattle, Estados Unidos.

Escocia vs Brasil.

Horario: 16:00 horas.

Estadio de Miami, Estados Unidos.

Marruecos vs Haití.

Horario: 16:00 horas.

Estadio Atlanta, Estados Unidos.

Chequia vs México.

Horario: 19:00 horas.

Estadio Ciudad de México, México.

Sudáfrica vs República de Corea.

Horario: 19:00 horas.

Estadio Monterrey, México.

¿Dónde ver los partidos del 24 de junio de 2026 y cuáles pasan gratis por TV Abierta?

Sólo uno de los seis partidos en el Calendario FIFA para este miércoles pasará por TV Abierta. Se trata del juego México vs Chequia, que tendrá lugar en el Estadio CDMX, ubicado al sur de la capital.

Minutos antes de las 19:00 horas iniciará la transmisión gratis y en vivo en el Canal 5 y TUDN. Mientras que el resto de los partidos agendados para este 24 de junio de 2026 pasará por ViX Premium.

SARR