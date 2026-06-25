Las Lluvias No Paran: Se Esperan Precipitaciones en Casi Todo el País

Se mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano, continuando la onda de calor en 13 entidades

Un hombre usa un impermeable durante una fuerte lluvia en Monterrey, Nuevo LeónUn hombre usa un impermeable durante una fuerte lluvia en Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para un jueves lluvioso en México. Chubascos y tormentas eléctricas en varias regiones, con calor persistente en el norte. Conoce más detalles sobre el pronóstico del tiempo.

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