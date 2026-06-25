Las Lluvias No Paran: Se Esperan Precipitaciones en Casi Todo el País

Para este jueves 25 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, centro y occidente de México.

Además, también se esperan precipitaciones en el Valle de México y el noreste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Por otro lado, se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como chubascos en Zacatecas. También habrá chubascos y lluvias fuertes en el sureste y la península de Yucatán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ondas Tropicales 10 y 11 Mantendrán el Clima Lluvioso y Vientos Fuertes en el País

Se mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano, continuando la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste) y Sinaloa.

Así como en Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (este y sur), Durango (centro y oeste), Chihuahua (noreste, centro y oeste) y Coahuila (oeste).

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (excepto noreste), Colima, Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Chihuahua (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa y Durango (oeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y oeste); las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25°C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM