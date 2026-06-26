Se Esperan Lluvias Muy Fuertes en 16 Estados del Territorio Nacional

Además de las fuertes precipitaciones, prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste y norte del país; y seguirá la onda de calor en 13 estados

Una mujer se cubre con su abrigo de una lluvia en la Ciudad de MéxicoUna mujer se cubre con su abrigo de una lluvia en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención! Se esperan lluvias muy fuertes en 16 estados de México este viernes. Además, el calor extremo persiste en el noroeste y norte del país. Infórmate sobre las condiciones climáticas en tu región.

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