Se Esperan Lluvias Muy Fuertes en 16 Estados del Territorio Nacional

Para este viernes 26 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente del país.

Además, por los distintos fenómenos climáticos las autoridades pronostica lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará ocasionado ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano.

Y prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa y Nayarit (norte y suroeste).

Así como en Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (este y sur), Durango (centro y oeste), Chihuahua (noreste, centro y oeste) y Coahuila (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur) y Oaxaca (norte, noreste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (este, oeste y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Guanajuato (este y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Guerrero (este y suroeste), Chiapas (este), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Chihuahua (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Coahuila (noroeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y oeste), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27°C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM