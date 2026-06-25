Activan Alerta Naranja en CDMX Hoy por Tormenta con Lluvias Fuertes y Granizo

Precipitaciones de hasta 49 milímetros podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos

Muere hombre al caer frente a refaccionarías en la colonia Morelos · Constancia y Peralvillo, Cuauhtémoc | Itzel Cruz Alanis
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