Activan Alerta Naranja en CDMX Hoy por Tormenta con Lluvias Fuertes y Granizo
Precipitaciones de hasta 49 milímetros podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos
Precipitaciones de hasta 49 milímetros podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja y Amarilla la tarde de este jueves 25 de junio de 2026 en las 16 demarcaciones por intensificación de lluvias fuertes.
De acuerdo con la autoridad capitalina, estas precipitaciones de hasta 49 milímetros podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Con corte a las 18:35 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:
Azcapotzalco
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
En tanto, la Alerta Naranja permanecía activa en la siguiente lista de demarcaciones:
Cuajimalpa
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Coyoacán
⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 25/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy y @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 26, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/jTQvUyOREM
Se espera que estas condiciones prevalezcan desde las 18:35 hasta las 22:00 horas de la noche.
Según la SGIRPC, durante la tarde se espera cielo mayormente nublado y ambiente cálido con lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.
No obstante, para mañana, se prevé disminución en la intensidad de las lluvias.
Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado y ambiente cálido con #lluvias fuertes, actividad #eléctrica y caída de #granizo.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 25, 2026
Para mañana, se prevé disminución en la intensidad de las lluvias.#Temperatura actual: 24 °C.
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/LpfdVofqoW
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