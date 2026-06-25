Activan Alerta Naranja en CDMX Hoy por Tormenta con Lluvias Fuertes y Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja y Amarilla la tarde de este jueves 25 de junio de 2026 en las 16 demarcaciones por intensificación de lluvias fuertes.

De acuerdo con la autoridad capitalina, estas precipitaciones de hasta 49 milímetros podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

Con corte a las 18:35 horas, la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿En dónde hay Alerta Naranja hoy?

En tanto, la Alerta Naranja permanecía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 25/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy y @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/jTQvUyOREM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 26, 2026

¿A qué hora caerá tormenta con granizo hoy?

Se espera que estas condiciones prevalezcan desde las 18:35 hasta las 22:00 horas de la noche.

Según la SGIRPC, durante la tarde se espera cielo mayormente nublado y ambiente cálido con lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

No obstante, para mañana, se prevé disminución en la intensidad de las lluvias.

Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado y ambiente cálido con #lluvias fuertes, actividad #eléctrica y caída de #granizo.



Para mañana, se prevé disminución en la intensidad de las lluvias.#Temperatura actual: 24 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/LpfdVofqoW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 25, 2026

AMP