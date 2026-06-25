Liberan Autopista Mazatlán-Tepic en Sinaloa tras Operativo: Había un Vehículo en Llamas

La vialidad de cuota ya se encuentra libre de bloqueos, a la entrada de la cabecera municipal, mientras que la unidad fue sofocada.

Se mantiene despliegue de las autoridades para auxiliar a conductores.Foto: SSP Sinaloa

Destacado

La autopista Mazatlán-Tepic en Sinaloa ya está despejada. Un vehículo en llamas fue controlado tras la detención de un líder criminal. Conduce con precaución.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+