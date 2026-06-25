Liberan Autopista Mazatlán-Tepic en Sinaloa tras Operativo: Había un Vehículo en Llamas

Fue localizado un vehículo incendiado en la autopista Mazatlán-Tepic, en el tramo de Escuinapa de la autopista en Sinaloa, luego de la detención de un líder del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que la vialidad de cuota ya se encuentra libre de bloqueos, a la entrada de la cabecera municipal donde había una unidad en llamas, que fue sofocado.

#EviteLaZona en #Sinaloa se registra cierre total en ambos sentidos de circulación por incidente, cerca del km 198+100 de la carretera Tecualilla (Ent. Aut. Tepic -Villa Unión) Ent. Rosario, con dirección al Mpio. de Mazatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Dw4eMqJIbp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 25, 2026

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona, durante las laboras para apagar las llamas. En el lugar había una densa columna de humo.

Mantienen operativo en la autopista para permitir flujo de la circulación

Mientras tanto, el Grupo Interinstitucional permanece en la zona. La situación se encuentra controlada y continúan atendiendo el incidente, además de brindar seguridad a automovilistas.

Actualización:



La #SSPSinaloa informa que la autopista de cuota Mazatlán–Tepic se encuentra libre de bloqueos.



En la carretera libre, en el tramo Mazatlán–Escuinapa, a la entrada de la cabecera municipal, fue localizado un vehículo incendiado, el cual ya fue sofocado.… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

La corporación recomienda circular con precaución por ese tramo de Mazatlán-Escuinapa y atender indicaciones de las autoridades de seguridad.

La movilización se derivó del operativo interinstitucional en Escuinapa, que provocó bloqueos con vehículos en llamas, donde se confirmó la detención de un presunto líder de la delincuencia organizada que operaba en el sur del estado.

En la detención participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Policía Estatal Preventiva.

Con información de N+

JAPR