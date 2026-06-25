Operativo en Escuinapa Deja Bloqueos y Captura de Líder Criminal en Sinaloa

Un operativo interinstitucional en Escuinapa, Sinaloa, dejó bloqueos con vehículos incendiados y la detención de un presunto líder de la delincuencia organizada que operaba en el sur del estado.

Seguridad Pública SinaloaFoto: Seguridad Pública Sinaloa

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Fuerte operativo en Sinaloa: detienen a líder del crimen organizado. Bloqueos y violencia en Escuinapa. SSP insta a seguir recomendaciones oficiales.

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