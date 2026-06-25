Operativo en Escuinapa Deja Bloqueos y Captura de Líder Criminal en Sinaloa

Una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y diversos hechos violentos se registraron la mañana de este jueves en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde además se reportaron bloqueos mediante la quema de vehículos en distintos accesos de la zona.

Habitantes del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y situaciones de riesgo, lo que provocó que decenas de personas permanecieron resguardadas en sus domicilios mientras se desarrollaban las acciones de seguridad.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que durante un operativo interinstitucional fue detenido un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Policía Estatal Preventiva.

SSP pide atender recomendaciones y reportar emergencias

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales institucionales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, pidió reportar cualquier situación de emergencia al número 911 y realizar denuncias anónimas al 089.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.



El Grupo Interinstitucional,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

La SSP reiteró que continuará informando sobre cualquier actualización relacionada con el operativo y las acciones desplegadas en Escuinapa.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del presunto líder criminal detenido durante el despliegue de seguridad.