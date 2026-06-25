Cruz Roja Activa Línea para Contactar a Personas en Venezuela tras Terremotos

Conoce aquí los números para restablecer el contacto con personas en Venezuela

Afectaciones en Venezuela tras terremotos del 24 de junio 2026. Foto: EFEAfectaciones en Venezuela tras terremotos del 24 de junio 2026. Foto: EFE

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Terremotos en Venezuela dejan 188 muertos y 1,520 heridos. La Cruz Roja activa línea para contactar a seres queridos desde varios países. Descubre cómo restablecer el contacto.

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