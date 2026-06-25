Cruz Roja Activa Línea para Contactar a Personas en Venezuela tras Terremotos

Ante los devastadores terremotos de Venezuela, que han dejado hasta el momento 188 muertos y mil 520 heridos, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja activó una línea para poder contactar a las personas en la nación.

En un mensaje en redes sociales, indicó que la Cruz Roja puede ayudar a las personas a restablecer el contacto desde Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

“Si estás fuera de Venezuela y has perdido el contacto con tu familia tras el terremoto, la Cruz Roja puede ayudarte a restablecerlo”, precisó y compartió los números:

Desde México, por ejemplo, el número es 56-45-85-32-74.

Números para restablecer contacto

Afectaciones en Venezuela

El número de fallecidos en Venezuela se elevó a 188 y el de heridos a mil 520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

También dijo que suman 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

A través de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que tras los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

En la nación, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad.

En tanto, las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, luego de varias horas de rescate con palas, carretillas y cuerpo humano.

Con información de N+ y EFE.

SPB