Topos de México Van Hacia Venezuela: Líder de Rescatistas Envía Mensaje al Gobierno

Este es el mensaje que envió el líder de Topos México al gobierno de Venezuela, luego de los terremotos que dejaron al menos 188 muertos

Trabajos de rescate en VenezuelaTrabajos de rescate por sismo en Venezuela. Foto: Reuters

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Topos de México se movilizan a Venezuela tras terremotos que dejaron 188 muertos. Esto fue lo que el líder de los rescatistas mexicanos pidió al gobierno sudamericano

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