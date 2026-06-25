Topos de México Van Hacia Venezuela: Líder de Rescatistas Envía Mensaje al Gobierno

Este jueves, 25 de junio de 2026, el líder de Topos de México, Héctor Rafael Méndez, anunció que su equipo de rescate ya se moviliza hacia Caracas, Venezuela, tras los terremotos de ayer miércoles, 24 de junio, que dejaron al menos 188 muertos y miles de heridos, y envió un mensaje al gobierno del país sudamericano.

En entrevista con N+ Univision, Héctor Rafael Méndez recordó que el último gran terremoto que hubo en Venezuela fue en Cariaco hace como 28 años, “entonces realmente no tienen experiencia”.

Mensaje de Topos México para el Gobierno de Venezuela

El líder de Topos de México dijo que, por ahora, lo más importantes es entrar en las estructuras colapsadas y envió un mensaje al gobierno de Delcy Rodríguez: "Venezuela debe de permitir el acceso de toda la gente que tenga experiencia en estructuras colapsadas”.

Añadió que, “tienen cerca gente muy capacitada, tiene gente de Colombia, tienen gente de Brasil y nosotros de México nos estamos movilizando para allá. El trabajo es importantísimo, estructuras colapsadas y que permita el gobierno el acceso de grupos calificados”.

Cabe destacar que el Topos de México se formó luego del fatídico terremoto de 1985 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, desde entonces, han asistido en diversas labores de rescate en todo el mundo.

Con información de N+