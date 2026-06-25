Video de Rescate de Animales por Terremotos en Venezuela: Así Encontraron a Un Perro

En medio del caos por los terremotos en Venezuela, un video muestra el momento en el que un rescatista encontró a un perro, que estaba en medio de los escombros

Rescatan a animales en medio de los escombrosUn perro en medio de los escombros luego de los terremotos registrados en Venezuela. Foto: AFP
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