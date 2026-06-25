Video de Rescate de Animales por Terremotos en Venezuela: Así Encontraron a Un Perro

En medio de las severas afectaciones que provocaron los terremotos en Venezuela, circula en video el rescate de animales; así encontraron a un perro en medio de los escombros.

El clip muestra a integrantes de los cuerpos de emergencia removiendo cuidadosamente restos de estructuras colapsadas mientras intentan ayudar a un perro, al cual uno de los rescatistas le ofrece agua mientras está atorado en los escombros.

🇻🇪🐶 En medio de la tragedia que vive Venezuela, equipos de rescate están también salvando a animales que quedaron atrapados entre los escombros tras el terremoto. pic.twitter.com/9gK4a4Kkcg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Aumentan víctimas por los terremotos

Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos ascendió a al menos 188 personas, mientras que más de 1,500 resultaron heridas debido a los fuertes movimientos telúricos registrados.

Los sismos provocaron daños severos en distintas regiones, más en las zonas costeras y comunidades cercanas al epicentro. Equipos de rescate, fuerzas de seguridad y personal médico permanecen desplegados en las áreas más afectadas para atender a los damnificados y continuar con las labores de búsqueda.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido por el estado de La Guaira, una de las entidades donde se reportaron mayores afectaciones tras los terremotos. Durante su visita, supervisó las acciones de atención a la población y la evaluación de daños en la infraestructura.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia mientras continúan las tareas de remoción de escombros y asistencia a las familias que perdieron sus hogares.

FBPT