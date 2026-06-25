Ultimátum a Grupos Armados de Colombia: Abelardo de la Espriella les Envía Mensaje

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un ultimátum a los grupos armados de su país

Abelardo de la Espriella, presidente electo de ColombiaAbelardo de la Espriella recibió la credencial como presidente electo de Colombia. Foto: Reuters

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Ultimátum en Colombia: el presidente electo Abelardo de la Espriella exige a grupos armados someterse. ¿Qué significa esto para la seguridad nacional?

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