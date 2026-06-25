Christian Nodal Podría Perder “El Forajido”: La Batalla Legal que Enfrenta por su Marca

Christian Nodal solicitó registrar "El Forajido" ante el IMPI, pero Grupo Forajido presentó una oposición legal. Te explicamos qué está en juego y por qué el cantante podría quedarse sin ese nombre.

christian-nodal-batalla-legal-marca-el-forajido-impiFoto: Cuartoscuro

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¿Sabías que Christian Nodal podría no ser dueño de su nuevo nombre artístico? 'El Forajido' ya tiene dueño legal. Conoce los detalles de esta disputa.

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