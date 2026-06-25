Kenan Yıldız, el Alemán que Cumplió su Sueño de Jugar con la Selección de Turquía

Kenan Yıldız prefirió la herencia de su padre y eligió representar a la selección de Turquía a pesar de nacer en Ratisbona, Alemania

Kenan Yıldız, El Alemán que Cumplió su Sueño de Jugar con la Selección de TurquíaEl futbolista turco, Kenan Yildiz. Foto: Reuters

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Uno de sus grandes momentos con la selección de Turquía llegó marcándole gol a Alemania en Berlín. Lo más curioso es que su apellido significa “estrella” en turco

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