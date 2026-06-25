Kenan Yıldız, el Alemán que Cumplió su Sueño de Jugar con la Selección de Turquía

Kenan Yıldız, el delantero estrella de la Juventus considerado una de las mayores promesas del futbol turco, se hizo viral por su participación en el Mundial 2026, porque nació en Alemania y pudo jugar con ambas selecciones.

El joven deportista de 21 años no ocultó su orgullo por haber elegido representar a Turquía a nivel internacional. “Turquía siempre ha estado en mi corazón”, menciona.

"Desde niño, me han apoyado. Mis primeros entrenadores, como Soykan Başar, me guiaron, y eso facilitó la decisión".

Su momento más emotivo con la selección nacional fue contra su país natal.

“Marcar contra Alemania fue inolvidable”, recordó Kenan. “Fue como un punto de inflexión en mi carrera. Ese partido fue uno de los momentos más bonitos de mi vida”.

Durante la Eurocopa 2024 en Alemania, Kenan y la selección turca tuvieron una impresionante trayectoria hasta los cuartos de final.

"Lo di todo", afirmó. “El momento cumbre para mí fue después del partido contra Austria: esas emociones, la conexión con nuestra afición. Esa noche siempre la recordaré.”

Kenan Yıldız, estrella de la Juventus

A nivel de clubes, Kenan ha ayudado a la Juventus, vistiendo la icónica camiseta número 10 que lucieron leyendas de la Juventus como Michel Platini, Roberto Baggio y Alessandro Del Piero; Kenan siente la responsabilidad y el honor.

"Es una sensación increíble", afirmó. "Es un número histórico, y quiero estar a la altura con mucho esfuerzo".

Raíces de Kenan se extienden a Turquía

Aunque Kenan Yıldız nació en Alemania, las raíces de Kenan se extienden hasta Turquía.

“Mi padre es de Afyon”, compartió. “Visité la ciudad dos veces cuando era pequeño. Mi familia vive ahora en Denizli, así que voy allí cuando regreso a Turquía”.

Prefirió la herencia de su padre y eligió representar a la selección de Turquía a pesar de nacer en Ratisbona, Alemania. En su idioma paterno, su apellido "Yıldız" significa literalmente "estrella".

Trayectoria profesional

Su formación fue en las fuerzas básicas del Bayern de Múnich desde los 7 hasta los 17 años.

En 2022 fichó por la Juventus de Turín de Italia, donde obtuvo el histórico dorsal 10 y firmó una extensión de contrato de largo plazo.

En 2023, al unirse a la selección, casi no hablaba turco de forma fluida. Confesó comunicarse mejor en alemán, inglés e italiano.

El atacante consolidó su estatus de figura mundial gracias a su gran despliegue técnico. Actualmente, lidera el ataque turco junto a Arda Güler en el Mundial 2026.

¿Dónde nació Kenan Yildız?

Kenan Yildız nació en Alemania, pero cuando llegó el momento de elegir no tuvo dudas: decidió representar a Turquía, el país de su padre.

Lo más curioso es que su apellido significa “estrella” en turco. Uno de sus primeros grandes momentos con la selección llegó marcándole gol a Alemania en Berlín.

HVI