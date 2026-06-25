¿Cómo Va Ecuador en el Grupo E? Esto Necesita para Jugar Contra México en 16avos del Mundial

La selección de Ecuador enfrentará un partido decisivo contra Alemania este jueves, ya que se juega la clasificación a los Dieciseisavos de Final, instancia en la que podría enfrentarse con México, y acá te decimos cómo va en el Grupo E y qué necesita para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Se juega la última ronda de la Fase de Grupos del torneo de la FIFA y en una nota previa te decimos qué selecciones ya clasificaron y quiénes quedaron eliminados, además de cómo va la tabla de posiciones y cuáles son los 8 mejores terceros al momento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Fue la Felicitación de Sheinbauma a la Selección Mexicana en la Mañanera de Hoy

¿Cómo va Ecuador en el Grupo E?

La selección ecuatoriana no ha tenido una gran participación en el Mundial 2026, ya que perdió ante Costa de Marfil en su debut y empató contra Curazao, de ahí que su partido contra Alemania sea muy importante en sus aspiraciones. Así va el Grupo E:

Alemania - 6 puntos. Costa de Marfil - 3 puntos. Ecuador - 1 punto. Curazao - 1 punto.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

El único equipo del Grupo E que ya aseguró su clasificación y el liderato del sector es Alemania, por lo que aún es posible que Ecuador avance a los Dieciseisavos de Final. Esto es lo que necesitan para conseguir su boleto a la siguiente ronda:

Si gana a Alemania: Llega a 4 puntos y necesitaría una derrota de Costa de Marfil para clasificar en segundo lugar del Grupo E, dependiendo de los goles que haga Curazao. Si Costa de Marfil gana o empata, Ecuador quedaría tercero y deberá esperar para saber si avanza y enfrenta a México.

Si empata contra Alemania: Podría quedar eliminado si Curazao le gana a Costa de Marfil, y aunque Curazao empate o pierda, Ecuador no se podría meter entre los mejores terceros, al terminar con 2 puntos.

Si pierde contra Alemania: Quedaría fuera del Mundial 2026.

¿México y Ecuador se podrían enfrentar?

Debido a que la Selección Mexicana se clasificó en el primer lugar del Grupo A solamente puede jugar contra el tercer lugar de los Grupos C/E/F/H/I, de esta forma si Ecuador gana y Costa de Marfil gana o empata, el combinado ecuatoriano estaría entre los posibles rivales del Tri.

Sin embargo, aún falta muchos clasificados por definir, de ahí que será en los próximos días cuando se sepa si México y Ecuador se enfrentarán en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

PPP