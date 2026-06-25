¿Cómo Va Ecuador en el Grupo E? Esto Necesita para Jugar Contra México en 16avos del Mundial

La Selección de Ecuador se juega hoy su permanencia en el Mundial 2026. Mira qué necesita el equipo sudamericano para pasar a dieciseisavos.

Checa Cómo Va Ecuador en el Grupo E y Qué Necesita para Jugar Contra MéxicoEcuador enfrentará a Alemania este jueves. Foto: Reuters
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