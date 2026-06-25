Partidos Hoy del Mundial 2026: ¿Qué Juegos Pasarán en TV Abierta? Links para Ver Online

Se está jugando la última ronda de la Fase de Grupos y para que sepas dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 hoy 25 de junio, acá te decimos qué partidos serán transmitidos por TV abierta este jueves, totalmente gratis en Canal 5 en vivo y los links para ver online.

Este jueves se realizarán seis enfrentamientos correspondientes a los Grupos D, E y F, en los cuales se definirán a los clasificados de cada sector, quienes se unirán a las selecciones que ya avanzaron a los Dieciseisavos de Final o a los eliminados, y cómo va quedando la tabla de los 8 mejores terceros.

¿Quiénes juegan hoy 25 de junio en el Mundial 2026?

Este día saldrán a la escena equipos como Estados Unidos y Alemania, quienes ya tienen su boleto asegurado en la siguiente fase, mientras que selecciones como Países Bajos, Japón, Ecuador y Costa de Marfil buscan su pase. Estos son los partidos de hoy:

Grupo E.

Curazao vs Costa de Marfil.

Horario: 14:00 horas.

Estadio Filadelfia.

Ecuador vs Alemania.

Horario: 14:00 horas.

Estadio Nueva York.

Grupo F.

Japón vs Suecia.

Horario: 17:00 horas.

Estadio Dallas.

Túnez vs Países Bajos.

Horario: 17:00 horas.

Estadio Kansas City.

Grupo D.

Turquía vs Estados Unidos.

Horario: 20:00 horas.

Estadio Los Ángeles.

Paraguay vs Australia.

Horario: 20:00 horas.

Estadio de la Bahía de San Francisco.

¿Qué partidos del Mundial hoy van por TV abierta?

Hay buenas noticias para los aficionados mexicanos, ya que podrán disfrutar del juego Ecuador vs Alemania hoy completamente gratis, ya que será transmitido en TV abierta en Canal 5 en vivo o si lo prefieren también podrán verlo en TUDN o en ViX.

Este partido es de suma importancia para Ecuador ya que se encuentra en el tercer lugar de grupo con un solo punto, por lo que de perder ante Alemania quedaría eliminado del Mundial 2026.

¿Dónde ver todos los partidos hoy del Mundial 2026?

Los seis partidos del Mundial que se jugarán hoy 25 de junio 2026 los puedes ver en la transmisión online de ViX, app disponible para descargar en Smart TV, celulares, tablets y computadoras, por lo que los podrás disfrutar desde cualquier lugar donde te encuentres.

Esto gracias al Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones. Aún puedes contratarlo aquí. https://vix.com/es-es/suscripcion/planes. Estos son los links de la transmisión online de los juegos de hoy:

PPP