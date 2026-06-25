El Futbol Más Allá de la Cancha: la Nueva Exposición que Debes Visitar en CDMX

El Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en la avenida Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), inauguró la exposición temporal “Juego Limpio: la cancha que nos une”, una experiencia que invita a mirar el futbol desde una perspectiva distinta.

Más allá de los goles y la pasión por el deporte más popular de México, la muestra expone cómo problemas como la violencia, el machismo, el racismo y la homofobia también forman parte de la historia del futbol. A través de un recorrido interactivo, los visitantes descubrirán cómo el llamado juego limpio puede convertirse en una herramienta para transformar la convivencia dentro y fuera de las canchas.

Un recorrido que muestra cómo el futbol refleja los desafíos de la sociedad

La exposición está integrada por seis salas temáticas que llevan al público desde la experiencia de comprar un boleto en la taquilla de un estadio hasta recorrer espacios como los vestidores y el terreno de juego.

Cada sección explica la evolución del futbol y su impacto en la sociedad, demostrando que este deporte no solo despierta emociones, sino que también refleja problemas y valores presentes en la vida cotidiana. Además, la muestra reúne más de 150 objetos relacionados con la historia del balompié, lo que permite conocer distintos momentos que han marcado su desarrollo dentro y fuera de México.

Pioneras del fútbol femenil participaron en la inauguración. Foto: Cuartoscuro.

El historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Luis Huerta González, explicó que el propósito de la exposición es invitar a la reflexión sobre el papel que el futbol desempeña como fenómeno social.

"El futbol no solo es un deporte en sí, sino una disciplina que conecta a la humanidad, pero al mismo tiempo que ha sido manchado por elementos muy negativos como la violencia, el machismo, el racismo o la homofobia. Y aquí vamos a hablar de eso", señaló Huerta González.

El vestidor y los objetos históricos revelan cómo ha evolucionado el balompié

Uno de los espacios más representativos de la muestra es el vestidor, donde se explica la importancia del trabajo en equipo y se presentan diversos elementos que han acompañado la evolución del futbol a lo largo del tiempo.

Cada objeto exhibido cuenta una historia que ayuda a comprender cómo este deporte ha cambiado y cómo sigue influyendo en millones de personas.

Sobre este espacio, Jorge Luis Huerta González destacó su relevancia dentro de la exposición.

"Este espacio es el vestidor. En este espacio, además de hablar de elementos importantes como lo es el equipo, mostramos aquellos elementos que han hecho evolucionar al futbol”.

La exposición analiza el impacto social del balompié. Foto: Cuartoscuro.

La lección más importante ocurre fuera de la cancha

Además de ofrecer un recorrido histórico, la exposición transmite un mensaje sobre los valores del juego limpio y su aplicación en la vida diaria.

La intención es que los visitantes comprendan que el respeto, la inclusión, la cooperación y la solidaridad no deben quedarse únicamente en el ámbito deportivo, sino convertirse en principios que fortalezcan la convivencia en la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad.

Al respecto, Jorge Luis Huerta González señaló que estos principios trascienden el deporte y forman parte de la vida cotidiana.

“Estos valores del juego limpio no solo aplican para la cancha, aplican para toda nuestra vida. Porque nosotros también formamos parte de un equipo. El equipo de nuestra familia, el equipo del trabajo, el de nuestros amigos, el de la escuela, el equipo de la humanidad."

Más de 150 objetos cuentan la historia del fútbol. Foto: Cuartoscuro.

La exposición “Juego Limpio: la cancha que nos une” ya puede visitarse en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El recinto abre de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, mientras que los sábados y domingos opera de 10:00 a 19:00 horas.

Con información de Fernando Muñoz.