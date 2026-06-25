El Futbol Más Allá de la Cancha: la Nueva Exposición que Debes Visitar en CDMX

El recorrido interactivo incluye seis salas temáticas y más de 150 objetos históricos que muestran la evolución del balompié y su impacto social

La exposición invita a reflexionar sobre el fútbol, tanto lo bueno como lo maloLa exposición invita a reflexionar sobre el fútbol, tanto lo bueno como lo malo. Foto: Cuartoscuro.

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La exposición "Juego Limpio": la cancha que nos une explora cómo la violencia, el racismo, el machismo y la homofobia también forman parte de la historia del futbol

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