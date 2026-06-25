¿Qué Artistas Llegarán a la Feria del Señor del Calvario en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla?

En N+ Puebla te decimos las fechas en que se realizará la fiesta más grande del municipio y su cartelera de actividades y conciertos.

Feria Señor del Calvario 2026 Tlacotepec de Benito Juárez Puebla Cartelera Artistas InvitadosFoto: Facebook H. Ayuntamiento Tlacotepec de Benito Juárez 2024-2027

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La Feria del Señor del Calvario 2026 en Puebla promete ser inolvidable. Con La Arrolladora Banda El Limón y más, del 4 al 12 de julio. Entérate de todo en N+ Puebla.

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