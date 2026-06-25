¿Qué Artistas Llegarán a la Feria del Señor del Calvario en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla?

Este verano se realizan fiestas importantes en diversos municipios del estado de Puebla. Entre ellos se encuentra Tlacotepec de Benito Juárez donde se llevará a cabo la Feria del Señor del Calvario 2026.

En N+ Puebla te daremos todos los detalles sobre la festividad en esta demarcación del sur de la entidad, las fechas en que se realizará, además de la cartelera completa de actividades y conciertos.

Feria del Señor del Calvario 2026 en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla: Fechas y Actividades

Del 4 al 12 de julio, Tlacotepec de Benito Juárez llevará a cabo la Feria en honor al Señor del Calvario 2026, una de las más importantes de la región, pues reúne aproximadamente a 100 mil peregrinos de municipios y estados aledaños, quienes además pueden disfrutar de actividades culturales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas, certámenes y eventos de entretenimiento.

Derivado de la celebración, se realiza una vendimia en el primer cuadro de la ciudad, con productos característicos como pan y dulces típicos, antojitos y comida tradicional, artículos de palma, alfarería y acero, y juegos mecánicos, entre otros.

Asimismo, la festividad contará con un Teatro del Pueblo, donde se presentarán espectáculos de La Arrolladora Banda El Limón, Aarón y su Grupo Ilusión, La Chupitos, Sonido Fantasma, El Yaki y Edwin Luna de la Trakalosa de Monterrey, además de grupos folclóricos, mariachis y artistas locales.

La información de todas las actividades y eventos se encuentra disponible en la página de Facebook H. Ayuntamiento Tlacotepec de Benito Juárez 2024-2027.

Señor del Calvario recorrerá los cuatro barrios de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla

El presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Martín Camargo, refirió que la festividad tiene lugar el primer domingo de julio y comienza ocho días antes con la bajada del Cristo Negro, como también se le conoce al Señor del Calvario.

Añadió que este año dicha tradición será el 28 de junio, con un recorrido por los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal, para posteriormente instalarlo en la iglesia donde se congregan los feligreses para llevar mandas y veneraciones a la imagen.

Con información de N+

GMAZ