El pasado martes 23 de junio por la noche, fue asesinada a balazos Patricia Negrete Tafoya, quien salía de trabajar del Hospital General Regional de Pénjamo, Guanajuato.

El homicidio ocurrió sobre la calle Santos Degollado, donde el cuerpo sin vida quedó tirado junto a su vehículo.

Según los primeros reportes, la buscadora circulaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Patricia buscaba a su hermana desde el pasado mes de enero del 2021

Patricia se unió al colectivo tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, en enero de 2021, y desde entonces participó activamente en labores de búsqueda de personas desaparecidas.

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Con este crimen, colectivos y organizaciones de derechos humanos reiteraron su preocupación por la violencia que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato.

Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los presuntos responsables del asesinato.