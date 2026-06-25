Asesinan a Disparos a Patricia Negrete en Pénjamo, Guanajuato; Era Buscadora

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda Una Promesa por Cumplir, fue asesinada afuera del Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato.

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda Una Promesa Por Cumplir, fue asesinada afuera del Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato, buscaba a su hermana desde el 2021.Colectivo Una Promesa Sin Cumplir

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Patricia Negrete, miembro de 'Una Promesa Por Cumplir', fue asesinada en Pénjamo mientras buscaba a su hermana desaparecida. La violencia contra buscadores en Guanajuato es alarmante.

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