La noche del pasado martes 23 de junio se registró un ataque armado en calles de la comunidad de Los Arcos en León, Guanajuato.

Fue en la calle Macedonio Guerrero donde personas armadas que iban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de su víctima.

Presuntos responsables tras el ataque se dieron a la fuga

Tras el ataque los presuntos responsables se dieron a la fuga, mientras testigos se acercaban para ver lo sucedido y marcaban al número 911 denunciando los hechos.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en responder al llamado, llegando a resguardar la zona del ataque.

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Paramédicos acudieron a brindar atención médica a José, pero, después de revisarlo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La víctima era conocido en la comunidad como “El Chico”

De acuerdo a vecinos del lugar, José de la Luz Guerrero, es el nombre de la víctima y era conocido como “El Chico” en la comunidad.

Por lo que se le notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que personal de su dependencia acudiera a realizar las investigaciones necesarias.

Tras un operativo de búsqueda por la zona, no se logró la detención de alguna persona como responsable de los hechos.

El cuerpo de José, fue levantado por integrantes del SEMEFO (Servicio Médico Forense) quienes lo trasladaron a Guanajuato, Capital a practicarle la necropsia de ley.