Hombre de 40 Años fue Asesinado a Balazos en la Comunidad Los Arcos en León Guanajuato

José de La Luz Guerrero de 40 años de edad fue atacado a balazos cuando se encontraba en calles de la colonia Los Arcos en León.

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Impactante crimen en León: José de La Luz Guerrero, conocido como 'El Chico', fue asesinado a balazos en Los Arcos. Los responsables huyeron en moto. La policía investiga.

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