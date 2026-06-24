Investigan Supuesta Agresión en Cuarto de Hotel de San Pedro, Nuevo León

Autoridades de San Pedro Garza García investigan una presunta agresión reportada en un hotel ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en la colonia Residencial San Agustín.

Autoridades de San Pedro Garza García investigan una presunta agresión reportada en un hotelFoto: N+

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Operativo en hotel de San Pedro Garza García por presunta agresión. Autoridades investigan el caso de Laura “N” y el extranjero Adam “N”. Detalles en desarrollo.

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