Investigan Supuesta Agresión en Cuarto de Hotel de San Pedro, Nuevo León

Autoridades municipales de San Pedro Garza García desplegaron un operativo en un hotel ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, a la altura de la calle Montes Rocayosos, en la colonia Residencial San Agustín, tras el reporte de una presunta agresión sexual ocurrida al interior de una de las habitaciones del establecimiento.

Los hechos generaron la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para atender el reporte y comenzar con las primeras diligencias. Además, se espera la llegada de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como de agentes de la Fiscalía, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Supuesta Agresión en Cuarto de Hotel en Av. José Vasconcelos en San Pedro

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue realizada por una mujer identificada únicamente como Laura "N", de 48 años de edad. Según se informó, la mujer solicitó apoyo al personal del hotel, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades para que acudieran al lugar.

Hasta el momento no se ha precisado cuál era la relación entre la denunciante y el presunto responsable. Tampoco se ha determinado si la mujer acompañaba al hombre o si mantenía algún vínculo laboral con el establecimiento donde ocurrieron los hechos.

Presunto responsable permanece retenido

Las autoridades identificaron al presunto involucrado como Adam "N", una persona descrita de manera preliminar como extranjero. Mientras se desarrollan las investigaciones, el hombre permanece retenido por las autoridades en espera de que se esclarezcan los hechos denunciados.

El caso se encuentra bajo investigación y serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las circunstancias en las que presuntamente ocurrió el delito señalado por la denunciante.

La movilización de cuerpos de seguridad y personal especializado se mantuvo en este punto de San Pedro Garza García, ubicado en una de las zonas con mayor tránsito vehicular del municipio, muy cerca del cruce con la avenida Lázaro Cárdenas.

Durante las próximas horas se espera que la Fiscalía recabe testimonios, evidencias y cualquier otro elemento que permita esclarecer lo sucedido dentro de la habitación del hotel.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si efectivamente se dio un delito sexual y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el caso, por lo que las indagatorias continúan en curso.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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