“Eso No Existe”, Dice Sheinbaum sobre Apagones en México y Explica Qué Pasa

La presidenta aclaró qué pasa con la energía eléctrica en el país

ApagonesUn trabajador de la CFE repara infraestructura. Foto: Cuartoscuro

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