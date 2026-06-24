“Eso No Existe”, Dice Sheinbaum sobre Apagones en México y Explica Qué Pasa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su Mañanera del Pueblo de hoy, 24 de junio de 2026, aseguró que en México no existen los apagones y explicó qué pasa.

Precisó que las interrupciones reportadas en distintas regiones están relacionadas principalmente con fallas en la red de distribución.

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Señaló que no hay falta de capacidad para generar electricidad, ya que explicó que un apagón implica que la infraestructura eléctrica no cuenta con la capacidad suficiente para cubrir la demanda de energía, situación que afirmó no ocurre actualmente en México.

Los problemas que se han presentado en algunas zonas corresponden a fallas en la distribución de la electricidad, es decir, dificultades para transportar la energía hasta los hogares, comercios e industrias a través de la red eléctrica.

¿Qué pasa en Mexicali?

Como ejemplo de los retos que enfrenta la red eléctrica, la presidenta mencionó el caso de Mexicali, donde las altas temperaturas comenzaron varias semanas antes de lo habitual.

Indicó que el incremento anticipado del calor elevó el consumo de electricidad desde abril, cuando tradicionalmente la demanda más alta se registra a partir de mayo. Esta situación, señaló, generó presión adicional sobre la red de distribución en la región.

FBPT