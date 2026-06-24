¿Qué Pasó Entre El Bogueto y Bellakath? El Cantante Aclara si Tuvieron un Romance

El Bogueto respondió a los rumores de romance con Bellakath tras el estreno del videoclip de "Escápate conmigo".

el-bogueto-aclara-romance-bellakath-escapate-conmigoEl Bogueto fue cuestionado sobe un presunto romance con Bellakath. Foto: Cuartoscuro

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El Bogueto aclara rumores de romance con Bellakath tras el video 'Escápate conmigo'. ¿Qué hay detrás de esta historia?

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¿Hubo Romance entre El Bogueto y Bellakath? El Cantante Aclara Qué Pasó con la Reguetonera