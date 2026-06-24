¿Qué Pasó Entre El Bogueto y Bellakath? El Cantante Aclara si Tuvieron un Romance

El lanzamiento del más reciente sencillo de Bellakath recordó una de las polémicas más comentadas del reguetón mexicano: ¿hubo o no un romance entre la cantante y Armando Toledo, mejor conocido como El Bogueto? El propio cantante salió a responder, aunque sin despejar del todo las dudas.

El video que lo desató todo

La polémica resurgió luego de que el estreno del videoclip "Escápate conmigo" generara especulaciones. Bellakath dijo que la historia que se cuenta en el videoestá basada en hechos reales, lo que provocó que los usuarios encontraran un parecido físico entre El Bogueto y el protagonista del video.

La propia Bellakath había adelantado en una transmisión en vivo: "Esta canción trae historia, basada en hechos reales. El video es una bomba, ahí les confieso algo que muchos querían saber desde hace mucho tiempo, y pues ya, no puedo decir nada, ustedes deducirán." Sus palabras, sin mencionar nombres, bastaron para que los seguidores del género urbano comenzaran a conectar los puntos.

La respuesta de El Bogueto

Captado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, El Bogueto fue cuestionado directamente sobre la polémica. Lejos de alterarse, respondió con su característico estilo desenfadado y restó importancia a los rumores.

"En el video de 'Cállate y Bésame' decían que también yo había puesto las pelucas y que no sé qué, entonces la gente siempre va a hablar", afirmó el cantante, dejando claro que los comentarios ya forman parte de su rutina.

Sin dar una respuesta concreta sobre el origen de los señalamientos, el artista prefirió restarle importancia a la polémica. "Pues no es la primera vez, no es la primera vez, entonces ya me acostumbré", expresó, dejando entrever que las interpretaciones del público forman parte natural de su vida pública.

El contexto: una polémica que viene de hace tiempo

Los rumores entre Bellakath y El Bogueto no son nuevos. Desde hace varios meses comenzaron a circular versiones sobre una supuesta cercanía entre ambos artistas, especialmente porque el cantante mantiene una relación con Ximena, madre de su hija. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que haya existido una relación sentimental.

En redes sociales, los seguidores identifican a la pareja del cantante como Ximena Flores, a quien él mismo ha llamado "la mujer del proceso" en múltiples ocasiones, destacando que están juntos desde la preparatoria, es decir, desde antes de que saltara a la fama.

Yeri Mua también entra al juego

La polémica no quedó limitada a los dos artistas directamente involucrados. En medio de la conversación en redes, Yeri Mua compartió un video acompañado de una frase que muchos interpretaron como indirecta: "Me funaste a mí y la gata fue la que se echaba a tu marido."

Yeri Mua también se pronunció en una transmisión en vivo con una frase que no pasó desapercibida: "Yo la hice de la amante, pero yo no era la amante".