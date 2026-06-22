¿Cuál Fue el Último Deseo de Oliver Tree? Su Equipo Revela el Emotivo Plan Para Cumplirlo

Una semana después de la muerte de Oliver Tree en un accidente de helicóptero en Brasil, su equipo rompió el silencio con un mensaje que conmovió a sus millones de seguidores. Y no fue solo para despedirlo: fue para revelar que el artista ya había pensado en cómo quería dejar su huella en el mundo.

El domingo 21 de junio, la cuenta oficial del músico publicó por primera vez desde su fallecimiento un homenaje que incluía el mensaje: "Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 – 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre."

Pero la revelación más poderosa vino después.

¿Cuál fue el último deseo de Oliver Tree?

En esa misma publicación, su equipo anunció la creación de una fundación que llevará por nombre Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant For Baby Geniuses, la cual será puesta en marcha próximamente. El nombre, tan extravagante como el artista, no es casualidad: refleja exactamente cómo Oliver Tree entendía el arte y la vida.

"Esto es algo que Oliver había preparado antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan extenderse por el mundo. Ese fue su último deseo", señaló el comunicado difundido en Instagram.

La intención detrás de la fundación es clara: apoyar a jóvenes talentos creativos y artistas emergentes. Para quienes lo conocían de cerca, no fue ninguna sorpresa.

Lo había dicho en vida: "Todo el dinero vuelve a los artistas"

En abril, durante su participación en el Zach Sang Show, Oliver Tree había explicado que había dispuesto que su herencia no fuera destinada a su familia: "Cuando muera, lo he dispuesto así, mi familia, nadie va a recibir un centavo. Si tengo esposa o hijos, no van a recibir un centavo. Ayudaré a mis hijos con la universidad, ese es el acuerdo. Pero no habrá una cuchara de plata."

Y fue enfático sobre el destino de su fortuna: "La idea es que, cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas."

Una filosofía que ahora, de manera póstuma, se convierte en acción.

Su cuerpo ya está en California

El comunicado también confirmó que los restos del cantante fueron trasladados a California: "Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar."

El mensaje cerró con una frase dedicada a sus fans: "Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus seguidores, amigos y familia."

¿Qué le pasó a Oliver Tree?

Oliver Tree falleció el 14 de junio a los 32 años en un accidente aéreo ocurrido en la zona suroeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. En el siniestro murieron las seis personas que viajaban a bordo de ambas aeronaves.

El músico se encontraba en plena gira de su último álbum Love You Madly Hate You Badly, con presentaciones programadas hasta octubre, incluyendo fechas en Europa y Asia.

Su muerte interrumpió una etapa creativa en uno de sus momentos más intensos. Pero su último deseo garantiza que su historia no termina con su muerte.