¿Cuál Fue el Último Deseo de Oliver Tree? Su Equipo Revela el Emotivo Plan Para Cumplirlo

El equipo de Oliver Tree anunció la creación de una fundación para artistas emergentes, tal como el músico lo había dejado escrito en su testamento antes de morir en Brasil.

ultimo-deseo-oliver-tree-familia-revela-plan-fundacionFoto: GettyImages

Destacado

El último deseo de Oliver Tree se hace realidad: una fundación para jóvenes talentos. Su equipo revela el emotivo plan tras su fallecimiento en un accidente aéreo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cuál Fue el Último Deseo de Oliver Tree? Su Equipo Revela el Emotivo Plan Para Cumplirlo