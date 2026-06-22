Muere Clive Davis a los 94 Años: ¿Quién Fue el Productor Que Lanzó a la Fama a Whitney Houston?

Clive Davis, el legendario ejecutivo que fundó Arista Records y descubrió a Whitney Houston, Alicia Keys y Carlos Santana, falleció este lunes a los 94 años en Manhattan.

muere-clive-davis-productor-whitney-houstonFoto: GettyImages

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Clive Davis, el visionario detrás de Whitney Houston y Alicia Keys, muere a los 94 años. Su impacto en la música es incalculable. Conoce más sobre su legado.

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