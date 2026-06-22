Muere Clive Davis a los 94 Años: ¿Quién Fue el Productor Que Lanzó a la Fama a Whitney Houston?

Clive Davis, el ejecutivo que llevó a Columbia, Arista y J Records a la cima de la industria musical, murió este lunes. Su muerte marca el fin de una era para la música popular en Estados Unidos y el mundo.

Un abogado que se convirtió en el rey de los discos

Nacido en Brooklyn el 4 de abril de 1932, Davis fue un estudiante destacado que asistió a la Universidad de Nueva York con una beca completa y se graduó magna cum laude. También obtuvo una beca completa en la Escuela de Derecho de Harvard, donde se graduó en 1956.

Su llegada a la música fue por la puerta trasera. En 1960, tras dos frustrantes años en un bufete de abogados en Nueva York, fue contratado como asesor jurídico en Columbia, propiedad entonces de CBS. En menos de cinco años fue ascendido a vicepresidente administrativo, y en 1967 fue nombrado presidente del sello.

La revolución del rock y la caída

Cuando Davis asumió el control de Columbia, el sello llegaba tarde a la revolución del rock de los años 60. Todo cambió cuando asistió al Festival Internacional de Pop de Monterey en junio de 1967. Fue allí donde negoció personalmente para incorporar a Big Brother and the Holding Company,la banda de San Francisco liderada por Janis Joplin, al catálogo de Columbia. Después vendrían Carlos Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Neil Diamond y Pink Floyd, entre otros.

Sin embargo, su reinado en Columbia tuvo un final abrupto. En mayo de 1973, tras una investigación federal y una auditoría interna de CBS, fue despedido por malversación de fondos por un monto de 94,000 dólares. Parte del dinero había sido utilizado para pagar el bar mitzvah de su hijo y gastos de vacaciones familiares. En 1975 fue acusado de seis cargos de evasión fiscal federal, pero se declaró culpable de un solo cargo y pagó una multa de 10,000 dólares; los demás cargos fueron retirados.

El regreso triunfal: Arista Records y Whitney Houston

Su rehabilitación fue tan espectacular como su caída. En 1974 fundó Arista Records y convirtió el sello en una potencia. Pero el capítulo más brillante de su carrera llegaría con una joven cantante desconocida de 19 años.

Desarrollada con una gran inversión por parte de Arista, Whitney Houston se convirtió en la gallina de los huevos de oro del sello durante los años 80 y 90. La cantante lanzó siete álbumes multi-platino bajo el sello entre 1985 y 2000, incluyendo la banda sonora de El guardaespaldas (1992), que permaneció en el número uno durante 20 semanas con más de 16 millones de copias vendidas.

Su olfato para el talento no se limitó a Houston. En Arista también encontraron un hogar artistas como Aretha Franklin, Patti Smith, Air Supply, Kenny G, Sarah McLachlan y Annie Lennox. En 1999 celebró otro triunfo cuando el álbum Supernatural de Carlos Santana llegó al número uno y se llevó nueve premios Grammy.

El tercer acto: Alicia Keys y J Records

Tras ser desplazado de la dirección de Arista en 2000 y reemplazado por L.A. Reid, Davis no se retiró: la compañía le proporcionó 150 millones de dólares en capital semilla para lanzar un nuevo sello, J Records. En menos de un año, convirtió a Alicia Keys, una artista descartada por Columbia, en una superestrella; su debut Songs in A Minor vendió 6 millones de copias.

Un legado sin igual

Davis era tan conocido en la industria musical que generalmente se le llamaba solo por su nombre de pila, al igual que otros ejecutivos legendarios como Ahmet (Ertegun, de Atlantic) y Mo (Ostin, de Warner Bros.).

Fue reconocido con el Trustees Award de la Recording Academy en 2000 y el President's Merit Award en 2009, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como no intérprete ese mismo año.

Davis fue dos veces divorciado y le sobreviven tres hijos y una hija.