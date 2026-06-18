Fallece Alex Bueno, Cantante de Merengue y Bachata: ¿Qué le Pasó al Artista de 62 Años de Edad?

Alex Bueno, cantante dominicano e ícono del merengue y la bachata, murió a los 62 años en Nueva York

muere-alex-bueno-cantante-merengue-bachataFoto: Facebook Oficial Alex Bueno
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