Fallece Alex Bueno, Cantante de Merengue y Bachata: ¿Qué le Pasó al Artista de 62 Años de Edad?

Alex Bueno, cantante dominicano e ícono del merengue y la bachata, murió a los 62 años en Nueva York, Estados Unidos.

El equipo del artista confirmó su fallecimiento a través de redes sociales y señaló que su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de quienes tuvieron el honor de conocerlo y admirar su obra musical.

La familia solicitó comprensión y privacidad para atravesar el duelo, y prometió compartir los detalles del homenaje fúnebre en los próximos días.

Un tumor cerebral que se complicó

Alex Bueno fue diagnosticado en septiembre de 2025 con un tumor cerebral, por lo que fue trasladado a Estados Unidos para ser sometido a una cirugía con el fin de extirpar la lesión. Los médicos detectaron células cancerígenas en el tumor y el cantante inició un tratamiento preventivo favorable y sin secuelas neurológicas. Sin embargo, durante los estudios de seguimiento, identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

¿Quién era Alex Bueno?

Su nombre real era Alejandro Wigberto Bueno López y nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, República Dominicana. Fue conocido por su extraordinaria voz, capaz de interpretar merengue, bachata, salsa, bolero y balada romántica, lo que le valió el apodo de "El Ruiseñor de la Sierra".

Desde niño estuvo rodeado de música y su gran oportunidad llegó en 1978, cuando ganó un festival de canto organizado por Wilfrido Vargas, lo que llamó la atención de productores y músicos dominicanos.

En los años 80 alcanzó fama con la Orquesta Liberación, agrupación con la que se convirtió en una de las voces jóvenes más destacadas del merengue. Su estilo se caracterizaba por una afinación muy precisa y una interpretación cargada de sentimiento.

Uno de los momentos más trascendentes de su trayectoria fue cuando volteó la mirada hacia la bachata. Con producciones como Bachata a su Tiempo, ayudó a darle mayor visibilidad al género fuera de República Dominicana, en una época en la que la bachata todavía buscaba reconocimiento internacional.

Muchos músicos dominicanos lo consideraron uno de los intérpretes más completos del merengue por su capacidad vocal y facilidad para moverse entre distintos estilos.