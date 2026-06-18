¿Qué le Pasó a Miguel Ríos? Cantante Sufre Accidente y Cancela Shows

Miguel Ríos, uno de los grandes del rock en español, ha tenido que cancelar temporalmente sus próximos compromisos de la gira luego de sufrir un percance de salud.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por su equipo, el cantante sufrió un pequeño accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal, según el parte médico.

Reposo obligado por recomendación médica

El equipo del artista informó que, por recomendación médica y aunque su evolución es favorable, el cantante deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en sus próximos conciertos programados en España.

¿Cuándo regresa a los escenarios?

Por ahora, el equipo de Miguel Ríos no precisó una fecha de regreso, aunque se mostraron optimistas sobre su recuperación. El comunicado señaló que "en los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas", y que el cantante quiere trasladar personalmente su agradecimiento a todos sus seguidores y espera reencontrarse muy pronto con su público.

La gira que podría ser su despedida

El accidente llega en un momento especialmente emotivo para sus fans. A sus 81 años y con más de seis décadas en los escenarios, Miguel Ríos confirmó su gira El Último Vals, una travesía por los principales teatros de España que muchos interpretan como una posible despedida, aunque el artista ya anunció su retirada en 2010 con Bye bye Ríos, sin que eso le impidiera volver.

El propio Miguel lo explicó así: "Tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio: tengo voz, me queda pelo y tengo historias, cosas para ser cantadas.