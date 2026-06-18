¿Qué le Pasó a Miguel Ríos? Cantante Sufre Accidente y Cancela Shows

El cantante español Miguel Ríos sufrió un traumatismo craneal tras un accidente en casa. Por indicación médica, canceló sus próximas fechas en España.

miguel-rios-accidente-cancela-conciertosFoto: GettyImages

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A sus 81 años, Miguel Ríos cancela fechas de su gira tras accidente doméstico. Su equipo promete informar sobre reprogramaciones. ¿Será esta su despedida definitiva de los escenarios?

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