¿Qué Pasa si México Gana o Pierde Hoy ante Corea del Sur? Estos Son los Escenarios

La Selección Mexicana tendrá su segundo enfrentamiento en el Mundial 2026 ante Corea del Sur; en N+ te explicamos qué pasa si México pierde, empata o gana contra el combinado asiático.

¿Qué pasa si México gana a Corea del Sur?

Debido al empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, una victoria de México asegura la clasificación en el primer lugar de la tabla del grupo A.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Corea del Sur: ¿A Qué Hora Abre el Estadio Sede en Guadalajara?

Disputaría los dieciseisavos de final en Ciudad de México y podrían descansar los titulares en la última jornada y sumarían 6 puntos y,sus otros tres rivales ya no lo alcanzarían.

Aunque sufrieran un descalabro al perder ante Chequia, en la última jornada clasificarían a la siguiente etapa del torneo.

¿Qué ocurre si México empata contra Corea del Sur?

Un empate mantiene a México en la cima del grupo A, arriba de Corea del Sur, por la diferencia de gol en el primer encuentro contra Sudáfrica.

Podrían aspirar a los dieciseisavos de final, pero deberán esforzarse por una mejor posición para jugar como locales en la CDMX.

Si México empata con Corea del Sur, ambas escuadras tendrían 4 puntos.

México se jugaría su pase contra Chequia y debe ganar para ser líder del grupo y así acceder a los dieciseisavos de final en el Estadio Sede de la CDMX.

Si Corea del Sur golea a Sudáfrica en la última jornada, los asiáticos, además de obtener los tres puntos, por la diferencia de goles, México no jugaría en la CDMX y tendría que hacerlo en Estados Unidos y pasaría a la siguiente ronda.

¿Qué pasa si México pierde contra Corea del Sur?

Si México pierde, entonces Corea del Sur clasifica como líder del Grupo A, jugaría los dieciseisavos de final en el Estadio Sede de la CDMX.

El panorama para México se complicaría, porque en la última fecha, contra Chequia, buscaría su pase a la siguiente ronda, pero de clasificar, sus juegos serían en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde será la última fecha del grupo A?

El último partido de México será el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en Estadio Sede de la Ciudad de México.

Ese mismo día Corea del Sur y Sudáfrica se enfrentarán a la misma hora en el Estadio Sede de Monterrey.

HVI