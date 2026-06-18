¿Qué Pasa si México Gana o Pierde Hoy ante Corea del Sur? Estos Son los Escenarios

Debido al empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, una victoria de México asegura la clasificación en el grupo A. Disputaría los dieciseisavos de final en CDMX, como escenario ideal

Jugadas y festejos marcaron el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Foto: CuartoscuroJugadas y festejos marcaron el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Foto: Cuartoscuro

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Un empate mantiene a México en la cima del grupo A, arriba de Corea del Sur, por la diferencia de gol en el primer encuentro contra Sudáfrica.

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