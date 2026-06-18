Bad Bunny Hace Historia: Es El Primer Latino en Recaudar Mil Millones de Dólares en Giras

Bad Bunny hace historia al superar los mil millones de dólares en taquilla acumulada, convirtiéndose en el primer artista latino y el primero en lograr este hito sin cantar en inglés.

bad-bunny-primer-artista-latino-mil-millones-girasFoto: GettyImages

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Bad Bunny hace historia: primer latino en recaudar mil millones en giras sin cantar en inglés. Descubre cómo lo logró sin pisar EE.UU.

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