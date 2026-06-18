Bad Bunny Hace Historia: Es El Primer Latino en Recaudar Mil Millones de Dólares en Giras

Bad Bunny acaba de romper una barrera que ningún artista latino había cruzado jamás: superar los mil millones de dólares en recaudación acumulada a lo largo de su carrera en giras. El logro es aún más impresionante si se considera que lo consiguió sin incluir ni un solo concierto en Estados Unidos en su gira más reciente.

De acuerdo con cifras reportadas al Billboard Boxscore, el Debí Tirar Más Fotos World Tour ha generado 360 millones de dólares y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeros 41 shows, con datos actualizados hasta su reciente temporada de diez noches en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Eso la convierte en la gira más taquillera y con mayor venta de boletos en la historia del Boxscore sin haber tocado suelo estadounidense.

Con esa cifra, Bad Bunny supera al grupo británico Take That, cuya gira Progress Live de 2011 había generado 185.2 millones de dólares y vendido 1.8 millones de boletos en el Reino Unido.

Un récord construido gira tras gira

El hito del billón no llegó de la noche a la mañana. Las dos giras más recientes del artista, junto con las temporadas en arenas del Most Wanted Tour de 2024, el El Último Tour del Mundo de 2022, y sus shows previos a la pandemia entre 2017 y 2019, suman en conjunto 1,080 millones de dólares y 6.4 millones de boletos en 260 shows reportados.

Menos de 25 artistas en toda la historia del Boxscore, que tiene 40 años de trayectoria, han alcanzado los mil millones de dólares en taquilla. Bad Bunny no solo entra a ese exclusivo club: lo hace como el primer artista latino y, de manera más amplia, como el primer artista en lograrlo sin cantar en inglés.

Europa, el motor del récord

La etapa europea de la gira ha sido determinante. Solo las diez funciones en Madrid generaron 96.1 millones de dólares, convirtiéndose ya en la etapa europea más taquillera y de mayor venta de boletos de una gira latina en la historia. Sumando las fechas en Barcelona y Lisboa, el tramo europeo acumula 129.6 millones de dólares y 861,000 boletos vendidos, lo que representa el 36% de la recaudación total de la gira.

Con 15 fechas europeas aún pendientes de reporte, la última el 22 de julio en Bruselas, los estimados apuntan a que la gira podría cerrar en torno a los 450 millones de dólares o más.

Pionero en todos los frentes

Este no es el primer récord histórico que Bad Bunny rompe para el mundo hispanohablante. En 2020, El Último Tour del Mundo fue el primer álbum completamente en español en encabezar el Billboard 200. En 2022, se convirtió en el primer acto en idioma no inglés en liderar el ranking anual de Top Artists de Billboard, y también el primero en encabezar el chart anual de giras Top Tours.

El conejo malo sigue demostrando que el español no tiene techo.