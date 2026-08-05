¿Qué Dijo Aldo Rendón de Lupita Villalobos? Esto le Respondió La Alucín sobre su Divorcio

Aldo Rendón volvió a causar controversia dentro de La Casa de los Famosos México 2026 al criticar el contenido de Las Alucines, el pódcast de comedia que Lupita Villalobos conduce junto a Kass Quezada, "Quesito".

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Lupita Villalobos?

Durante una plática con otros habitantes de la casa, el diseñador de imagen aseguró que no logró "engancharse" con el contenido de Las Alucines porque, según él, solo se aborda un tema. "Me da hueva que cuenten del marido, de la Lupita, como que...", comentó Rendón mientras conversaba con Luis Chaparro y Ernesto Laguardia.

Aldo cuestionó que la vida personal de la creadora sea el eje central de su carrera: "No puedes hablar de tu divorcio toda la vida... Ya, qué oso", soltó. Rendón también aclaró que no conoce a fondo el trabajo de las creadoras, dejando ver que su opinión se basaba en la percepción pública que tiene de ellas.

Así fue la respuesta de Lupita Villalobos

La conductora de Las Alucines respondió con humor a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. Lejos de molestarse, Villalobos le dio la razón a Rendón de forma sarcástica y confirmó que el pódcast, en efecto, gira en torno a su divorcio.

"Aldo Rendón dice que qué oso Las Alucines... porque de lo único que habla es de su divorcio, que Las Alucines es de lo que se trata. Y efectivamente, chamacos, yo vengo a confirmarlo", dijo la influencer, y agregó que cada lunes se estrena un episodio nuevo, aunque "siempre repetimos la misma historia".

Villalobos remató con una frase que resume el tono de toda su respuesta: "Somos el único pódcast que habla del divorcio por dos años... las divorciadas tenemos derecho a existir".

"Puro cotorreo": Lupita descarta pleito con Aldo Rendón

La creadora de contenido fue clara en señalar que no existe ningún conflicto real con el habitante. Incluso reveló que comentó el reel que La Casa de los Famosos México compartió sobre el tema porque le pareció gracioso, aunque algunos seguidores malinterpretaron la broma.

"Chamacos, puro cotorreo, no se ataquen, loco... la gente se atacó. O sea, no entienden que es cotorreo", explicó. Sobre Rendón, aseguró que no le guarda ningún rencor: "Genuinamente se nota que no ha visto el pódcast y todo bien, está dando su opinión".

Villalobos añadió que no le incomoda que la identifiquen con su historia de divorcio, pues reconoce tener, en sus palabras, "cola que le pisen". Cerró su mensaje invitando a su audiencia a seguir tanto el reality como su pódcast, que ya ha realizado giras en vivo en México y Estados Unidos.