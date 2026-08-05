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¿Qué Dijo Aldo Rendón de Lupita Villalobos? Esto le Respondió La Alucín sobre su Divorcio

Aldo Rendón criticó el contenido de Las Alucines en La Casa de los Famosos México 2026 y Lupita Villalobos no se quedó callada. Así le respondió.

que-dijo-aldo-rendon-lupita-villalobos-esto-le-respondio-la-alucin-sobre-divorcioFoto: Getty Images / Facebook La Casa de los Famosos

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¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Las Alucines? Lupita Villalobos responde a las críticas sobre su pódcast.

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