Rescatan a 6 Personas Atrapadas en un Arroyo de Gómez Farías; Hay Una Mujer Embarazada

Elementos de Protección Civil Jalisco y Bomberos Municipales rescataron a seis personas que quedaron atrapadas en una zona rocosa de un arroyo en la zona conocida como Cascada El Salto, del municipio de Gómez Farías.

Entre los rescatados hay una mujer embarazada, sin embargo, sólo dos de las seis personas requirieron ser trasladadas a un puesto de socorros para una valoración médica.

Las personas estaban de paseo cuando se registró la creciente del río por las lluvias y quedaron atrapadas.

¿Cómo fue el momento del rescate?

A la llegada de las unidades, cinco personas fueron resguardadas por la Unidad Municipal de Protección Civil, mientras que una más se encontraba al otro lado del arroyo.

Como medida preventiva, esta última persona fue ubicada en un sitio seguro, en espera de que disminuyera el nivel de la corriente para poder hacer el rescate de forma segura.

Esta tarde, nuestros oficiales brindaron apoyo a Bomberos Municipales de Gómez Farías tras el reporte de seis personas aisladas por la creciente de un arroyo en la zona de la Cascada El Salto, en San Andrés.



Al arribo de las unidades, cinco personas fueron puestas a resguardo… pic.twitter.com/tiHKyD4J3F — Protección Civil JAL (@PCJalisco) August 5, 2026

Los elementos de Protección Civil Jalisco recomendaron no cruzar arroyos, ríos o corrientes de agua durante la lluvia, ya que pueden aumentar su nivel de forma repentina y poner en riesgo la vida de las personas.