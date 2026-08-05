Sociedad

Rescatan a 6 Personas Atrapadas en un Arroyo de Gómez Farías; Hay Una Mujer Embarazada

Personal de Protección Civil Jalisco y Bomberos Municipales rescató a seis personas que estaban atrapadas en un arroyo de la zona conocida como Cascada El Salto, en Gómez Farías

Protección Civil JaliscoRescataron a seis personas atrapadas en un arroyo de Gómez Farías. Foto: PC Jalisco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protección Civil Jalisco y bomberos rescatan a seis personas atrapadas en un arroyo en Gómez Farías. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+