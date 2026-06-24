Detienen en Metepec a Óscar 'N', Exsubsecretario de Administración de Edomex

Las autoridades informaron que Óscar 'N', exsubsecretario de Administración del Estado de México, fue detenido en Metepec

Óscar Guzmán AragónÓscar 'N' fue detenido en la madrugada de este jueves. Foto: Instagram, @oscarguzmanaragon.
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