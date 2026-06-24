Detienen en Metepec a Óscar 'N', Exsubsecretario de Administración de Edomex

Hoy, 24 de junio de 2026, fue detenido Óscar 'N', quien se desempeñó como subsecretario de Administración en el gobierno del Estado de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió en el municipio de Metepec.

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El reporte señala que el exfuncionario fue localizado en la zona conocida como Villa Lago, dentro de dicho complejo residencial.

Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales.

¿Qué pasará con Óscar 'N'?

La información disponible en el Registro Nacional de Detenciones indica que la captura fue ejecutada por personal de investigación ministerial.

Asimismo, se reporta que, al momento de la consulta pública del registro, Guzmán Aragón se encontraba en traslado hacia el sistema penitenciario estatal.

FBPT