Rinden Homenaje a Héctor, Menor Fallecido tras Ser Arrastrado por la Corriente en Monterrey

Con globos y flores, familiares y compañeros despidieron a Héctor en la Secundaria No. 42, donde esta semana celebraría su graduación

Rinden homenaje a Héctor en Secundaria 42 en MonterreyFoto: N+

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Tragedia en Monterrey: Héctor, de 14 años, desapareció al intentar rescatar una sandalia. Hoy, su comunidad lo despide con un emotivo homenaje en su secundaria.

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