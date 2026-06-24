Rinden Homenaje a Héctor, Menor Fallecido tras Ser Arrastrado por la Corriente en Monterrey

Familiares, amigos y compañeros se reunieron este miércoles 24 de junio en la Secundaria No. 42 para rendirle homenaje a Héctor, el menor de 14 años que fue encontrado sin vida después de haber sido arrastrado por la corriente provocada por las fuertes lluvias del pasado viernes en el Área Metropolitana de Monterrey.

Desde el medio día, estuvieron esperando el cuerpo de Héctor para llevar a cabo el homenaje previo a la graduación que se realizará por el cierre del ciclo escolar. El menor estaba a unos días de culminar la secundaria, antes de que ocurrieran los hechos que terminaron con su vida.

Con globos blancos y arreglos flores, sus compañeros y familiares le dieron el último adiós a Héctor, antes de ser trasladado a Michoacán, donde será sepultado. La noche previa a este homenaje, fue velado en su casa en la colonia Valle Verde, en la ciudad de Monterrey, mismo punto en el que desapareció tras ser arrastrado por la corriente.

Menor fue buscado durante varios días tras las fuertes lluvias

Fue durante la tarde del viernes 19 de junio que se reportó la desaparición de un menor de 14 años de edad, identificado como Héctor, quien fue arrastrado por la corriente de agua en calles de la colonia Valle Verde, provocada por las fuertes lluvias que cayeron en el Área Metropolitana de Monterrey.

Luego de darse a conocer el hecho, autoridades de rescate iniciaron un operativo de búsqueda para localizarlo. De acuerdo con testigos, el adolescente intentaba rescatar una sandalia que había sido arrastrada por el agua, pero la fuerza de la corriente se lo llevo también a el.

Después de una intensa búsqueda para encontrar a Héctor, el domingo 21 de junio, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el cauce del Río Pesquería, a la altura de la providencia, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de donde inicio el operativo. Después varias horas de investigación y de una autopsia, confirmaron que se trataba del menor.

SHH